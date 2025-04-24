ЗМІ: Гегсет зажадав собі гримерку просто в будівлі Пентагону, а тепер відхрещується

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав облаштувати в будівлі свого відомства мейкап-студію, де можна б було гримуватися для виступів у телеефірах.

Related video

Про це повідомляє мовник CBS News.

За інформацією його джерел, ціна питання мала скласти близько 400 тис. доларів, проте згодом ідею відкинули, – ймовірно, пригадавши, що нинішня адміністрація Білого дому навпаки проголошувала своєю метою скорочення витрат.

Сам Гегсет відреагував доволі різко. У дописі в соцмережі Х він заявив, що не було "ані наказів, ані макіяжу". Натомість запропонував встановити у чоловічих вбиральнях оборонного відомства автомати з продажу тампонів – мовляв, "лівацьким ЗМІ це має сподобатися".

Фото: Скриншот

CBS News нагадує, що до призначення міністром оборони Піт Гегсет був співведучим ранкового шоу на телеканалі Fox News. Також мовник стверджує, що на початку цього року у Пентагоні відремонтували так звану green room – приміщення, де можна перепочити перед публічним виступом. Там поставили новий стілець і велике дзеркало з підсвічуванням для макіяжу.

Раніше видання The New York Times писало, що Пентагон за керівництва Гегсета перетворюється на "хаос і безглуздя". Зокрема, посадовці Піта Гегсета під час зустрічі з питань допомоги ветеранам кілька годин ділились враженнями від походу до стрипклубу.

Сам Піт Гегсет нещодавно виступив із заявою про нібито "нову концепцію Вашингтона" щодо країн Європи, які є членами НАТО. Очільник Пентагону порадив європейцям захищати себе самим, а не покладатися на Штати.