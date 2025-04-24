ЗМІ: Гегсет зажадав собі гримерку просто в будівлі Пентагону, а тепер відхрещується
Міністр оборони США Піт Гегсет наказав облаштувати в будівлі свого відомства мейкап-студію, де можна б було гримуватися для виступів у телеефірах.
Про це повідомляє мовник CBS News.
За інформацією його джерел, ціна питання мала скласти близько 400 тис. доларів, проте згодом ідею відкинули, – ймовірно, пригадавши, що нинішня адміністрація Білого дому навпаки проголошувала своєю метою скорочення витрат.
Сам Гегсет відреагував доволі різко. У дописі в соцмережі Х він заявив, що не було "ані наказів, ані макіяжу". Натомість запропонував встановити у чоловічих вбиральнях оборонного відомства автомати з продажу тампонів – мовляв, "лівацьким ЗМІ це має сподобатися".
CBS News нагадує, що до призначення міністром оборони Піт Гегсет був співведучим ранкового шоу на телеканалі Fox News. Також мовник стверджує, що на початку цього року у Пентагоні відремонтували так звану green room – приміщення, де можна перепочити перед публічним виступом. Там поставили новий стілець і велике дзеркало з підсвічуванням для макіяжу.
Раніше видання The New York Times писало, що Пентагон за керівництва Гегсета перетворюється на "хаос і безглуздя". Зокрема, посадовці Піта Гегсета під час зустрічі з питань допомоги ветеранам кілька годин ділились враженнями від походу до стрипклубу.
Сам Піт Гегсет нещодавно виступив із заявою про нібито "нову концепцію Вашингтона" щодо країн Європи, які є членами НАТО. Очільник Пентагону порадив європейцям захищати себе самим, а не покладатися на Штати.