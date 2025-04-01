"Марафон" в Сенате: демократ Букер 16 часов критиковал политику Трампа (видео)

Сенатор-демократ от Нью-Джерси, 55-летний Кори Букер устроил в Сенате США марафон-выступление. Всю ночь на 1 апреля и большую часть утра он рассказывал о проблемах в стране.

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Выступление политика транслировало агентство Associated Press.

Букер сказал, что пробует на трибуне столько, сколько ему позволит физическое состояние

Букер вышел на трибуну Сената вечером 31 марта и заявил, что останется на месте, пока ему позволит физическое состояние. Соратники по партии говорят, что Букер героически продемонстрировал выносливость в попытке оспорить повестку дня нынешнего президента Дональда Трампа.

"Это ненормальные времена для нашей страны. И они не должны рассматриваться как таковые в Сенате Соединенных Штатов. Угрозы американскому народу и американской демократии серьезны и неотложны, и мы все должны делать больше, чтобы противостоять им", — сказал Букер в начале выступления.

Далее политик часами критиковал политику сокращений в офисах социального обеспечения, проводимые Департаментом эффективности правительства под руководством миллиардера Илона Маска.

Букер также читал письма от избирателей, в одном из текстов высказывалась озабоченность заявлений Трампа об аннексии Гренландии и Канады, а также о надвигающемся конституционном кризисе.

"Ваша сила, стойкость и ясность просто поражают. Вся Америка слушает то, что вы говорите и должна знать, что существует так много проблем, катастрофические действия этой администрации", — отреагировал лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Самые длинные речи в истории Сената США

Рекорд по самой продолжительной речи принадлежит Строму Термонду из Южной Каролины. В течение 24 часов и 18 минут он критиковал Закон о гражданских правах 1957 года.

А в 2013 году сенатор-республиканец из Техаса Тед Круз выступал 21 час и 19 минут, оспаривая Закон о доступном медицинском обслуживании. Речь Букера длилась 16 часов и стала седьмой по продолжительности в истории Сената США.

Напомним, Илон Маск обвинял американских политиков в хищениях денег, направленных на помощь Украине.

Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин в феврале хотел предложить обсудить импичмент Трампу. Политику не понравилось, что Трамп заявлял о желании взять Сектор Газа под контроль.