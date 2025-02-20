"Значительный процент": Маск обвинил политиков США в присваивании денег Украины (скриншот)

По словам миллиардера, выделенные Украине миллиарды частично осели в карманах некоторых республиканцев и Нацкомитета Демпартии.

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Илон Маск, миллиардер и соратник президента США Дональда Трампа, утверждает, что значительная часть денег, отправленных в Украину, оказалась в руках американских политиков. Об этом он написал в своей соцсети Х.

Свое заявление Илон Маск сделал в ответ на пост владельца канала YourVoice America Билла Митчелла.

Пост Билла Митчелла Фото: Скриншот

Митчелл написал: "Они собираются выяснить, что украинские деньги отмывались обратно в DNC (Национальный комитет Демократической партии – ред.) с помощью #ActBlue (платформа для партийных доноров – ред.) и доноров-призраков. Я говорил это годами, и это наконец-то доказано. Некоторые высокопоставленные демократы (и, возможно, неоконсерваторы-республиканцы) отправятся за это в тюрьму".

В ответ на это Илон Маск заявил, что: "Значительная часть денег, "отправленных в Украину", на самом деле оказалась в карманах политиков США, Национального комитета Демократической партии и некоторых республиканцев".

Пост Илона Маска Фото: Скриншот

"Вот почему Зеленский говорит, что получил только половину денег", — сообщил Маск.

В комментариях к посту его попросили предоставить доказательства, или хотя бы назвать имена данных "политиков США", но он на эти посты не ответил.

Дональд Трамп ранее заявлял, что хотел бы узнать, "куда делись все деньги, которые мы присылали Украине". Канал CNN отметил, что Трамп ложно заявил, что Зеленский признает, что "половина денег, которые мы ему прислали, "исчезла". Журналисты уточнили, что президент Украины не делал подобных заявлений. Наоборот, он выразил возражения относительно завышенных заявлений о том, сколько денег получила Украина.

Напомним, ранее Илон Маск, а теперь и президент США Дональд Трамп заявили, что собираются инспектировать Форт-Нокс, место, где хранятся почти пять тонн американского золота: золотой запас США.