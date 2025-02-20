"Значний відсоток": Маск звинуватив політиків США у привласненні грошей України (скріншот)

За словами мільярдера, виділені Україні мільярди частково осіли в кишенях деяких республіканців і Нацкомітету Демпартії.

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Ілон Маск, мільярдер і соратник президента США Дональда Трампа, стверджує, що значна частина грошей, відправлених в Україну, опинилася в руках американських політиків. Про це він написав у своїй соцмережі Х.

Свою заяву Ілон Маск зробив у відповідь на пост власника каналу YourVoice America Білла Мітчелла.

Пост Білла Мітчелла Фото: Скриншот

Мітчелл написав: "Вони збираються з'ясувати, що українські гроші відмивалися назад у DNC (Національний комітет Демократичної партії — ред.) за допомогою #ActBlue (платформа для партійних донорів — ред.) та донорів-привидів. Я говорив це роками, і це нарешті доведено. Деякі високопоставлені демократи (і, можливо, неоконсерватори-республіканці) відправляться за це до в'язниці".

У відповідь на це Ілон Маск заявив, що: "Значна частина грошей, "відправлених в Україну", насправді опинилася в кишенях політиків США, Національного комітету Демократичної партії та деяких республіканців".

Пост Ілона Маска Фото: Скриншот

"Ось чому Зеленський каже, що отримав тільки половину грошей", — повідомив Маск.

У коментарях до посту його попросили надати докази, або хоча б назвати імена цих "політиків США", але він на ці пости не відповів.

Дональд Трамп раніше заявляв, що хотів би дізнатися, "куди поділися всі гроші, які ми надсилали Україні". Канал CNN зазначив, що Трамп неправдиво заявив, що Зеленський визнає, що "половина грошей, які ми йому надіслали, "зникла". Журналісти уточнили, що президент України не робив подібних заяв. Навпаки, він висловив заперечення щодо завищених заяв про те, скільки грошей отримала Україна.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск, а тепер і президент США Дональд Трамп заявили, що збираються інспектувати Форт-Нокс, місце, де зберігаються майже п'ять тонн американського золота: золотий запас США.