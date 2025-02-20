"Хочу переконатися, що золото там": Трамп заявив, що відвідає Форт-Нокс (відео)

Інспектувати золотий запас США президент Трамп вирішив після того, як у Форт-Нокс вирішив вирушити Ілон Маск.

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Президент США Дональд Трамп оголосив про свій план відвідати Форт-Нокс для аудиту золотих запасів США. Про це пише Courier Journal.

Дональд Трамп зібрався у Форт-Нокс

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що щорічний аудит уже проводиться і все золото на місці. За оцінками, у сховищі біля військової бази Форт-Нокс зберігається понад 147 мільйонів унцій золота (4580 тонн), що робить його найбільшим золотим запасом у США.

Під час поїздки на літаку Air Force One у середу Трамп заявив, що його адміністрація проведе перевірку військової бази, "щоб переконатися, що золото там є".

"Ми сподіваємося, що з Форт-Ноксом усе гаразд, але ми збираємося вирушити у Форт-Нокс — легендарний Форт-Нокс — щоб переконатися, що золото там. Якщо золота там не буде, ми будемо дуже засмучені", — повідомив президент США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент нагадав, що у Форте-Нокс щороку проводять аудит і золотий запас на місці.

Скотт Бессерт повідомив, що американське золото на місці

"30 вересня 2024 року був звіт. Усе золото там. Будь-який сенатор США, який захоче приїхати і відвідати його, може організувати візит через наш офіс", — повідомив Бессент.

Форт-Нокс, який розташований поруч із Луїсвіллем, відомий тим, що зберігає понад 147 мільйонів унцій золотих запасів США в злитках.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що таке Форт-Нокс і як його назва стала прозивною. Це і справді одне з найнадійніших місць у світі, куди неможливо потрапити просто так. Бажання Ілона Маска відвідати сховище послідувало за низкою його спірних рішень, зокрема і про закриття USAID. Сенатор від Кентуккі Ренд Пол заявив, що регулярних перевірок не проводять, остання була нібито ще 1974 року і запросив Маска з візитом.