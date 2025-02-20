"Хочу убедиться, что золото там": Трамп заявил, что посетит Форт-Нокс (видео)

Инспектировать золотой запас США президент Трамп решил после того, как в Форт-Нокс решил отправиться Илон Маск.

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Президент США Дональд Трамп объявил о своем плане посетить Форт-Нокс для аудита золотых запасов США. Об этом пишет Courier Journal.

Дональд Трамп собрался в Форт-Нокс

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что ежегодный аудит уже проводится и все золото на месте. По оценкам, в хранилище у военной базы Форт-Нокс хранится более 147 миллионов унций золота (4580 тонн), что делает его крупнейшим золотым запасом в США.

Во время поездки на самолете Air Force One в среду Трамп заявил, что его администрация проведет проверку военной базы, "чтобы убедиться, что золото там есть".

"Мы надеемся, что с Форт-Ноксом все в порядке, но мы собираемся отправиться в Форт-Нокс — легендарный Форт-Нокс — чтобы убедиться, что золото там. Если золота там не будет, мы будем очень расстроены", — сообщил президент США.

Министр финансов США Скотт Бессент напомнил, что в Форте-Нокс каждый год проводится аудит и золотой запас на месте.

Скотт Бессерт сообщил, что американское золото на месте

"30 сентября 2024 года был отчет. Все золото там. Любой сенатор США, который захочет приехать и посетить его, может организовать визит через наш офис", — сообщил Бессент.

Форт-Нокс, который находится рядом с Луисвиллем, известен тем, что хранит более 147 миллионов унций золотых запасов США в слитках.

Напомним, Фокус писал о том, что такое Форт-Нокс и как его название стало нарицательным. Это и правда одно из самых надежных мест в мире, куда невозможно попасть просто так. Желание Илона Маска посетить хранилище последовало за рядом его спорных решений, в том числе и о закрытии USAID. Сенатор от Кентукки Рэнд Пол заявил, что регулярных проверок не проводится, последняя была якобы еще в 1974 году и пригласил Маска с визитом.