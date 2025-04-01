"Марафон" у Сенаті: демократ Букер 16 годин критикував політику Трампа (відео)

Сенатор-демократ від Нью-Джерсі, 55-річний Корі Букер влаштував у Сенаті США марафон-виступ. Усю ніч на 1 квітня і більшу частину ранку він розповідав про проблеми в країні.

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Виступ політика транслювало агентство Associated Press.

Букер сказав, що пробує на трибуні стільки, скільки йому дозволить фізичний стан

Букер вийшов на трибуну Сенату ввечері 31 березня і заявив, що залишиться на місці, поки йому дозволить фізичний стан. Соратники по партії кажуть, що Букер героїчно продемонстрував витривалість у спробі оскаржити порядок денний нинішнього президента Дональда Трампа.

"Це ненормальні часи для нашої країни. І вони не повинні розглядатися як такі в Сенаті Сполучених Штатів. Загрози американському народові й американській демократії серйозні й невідкладні, і ми всі повинні робити більше, щоб протистояти їм", — сказав Букер на початку виступу.

Далі політик годинами критикував політику скорочень в офісах соціального забезпечення, що проводяться Департаментом ефективності уряду під керівництвом мільярдера Ілона Маска.

Букер також читав листи від виборців, в одному з текстів висловлювалася заклопотаність заявами Трампа щодо анексії Гренландії та Канади, а також щодо конституційної кризи, що насувається.

"Ваша сила, стійкість і ясність просто вражають. Уся Америка слухає те, що ви говорите і має знати, що існує так багато проблем, катастрофічні дії цієї адміністрації", — відреагував лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Найдовші промови в історії Сенату США

Рекорд за найтривалішою промовою належить Строму Термонду з Південної Кароліни. Протягом 24 годин і 18 хвилин він критикував Закон про громадянські права 1957 року.

А 2013 року сенатор-республіканець із Техасу Тед Круз виступав 21 годину і 19 хвилин, оскаржуючи Закон про доступне медичне обслуговування. Промова Букера тривала 16 годин і стала сьомою за тривалістю в історії Сенату США.

Нагадаємо, Ілон Маск звинувачував американських політиків у розкраданні грошей, спрямованих на допомогу Україні.

Член палати представників Конгресу США від Демократичної партії Ел Грін у лютому хотів запропонувати обговорити імпічмент Трампу. Політику не сподобалося, що Трамп заявляв про бажання взяти Сектор Гази під контроль.