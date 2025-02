Республіканці ініціювали вихід США з ООН: що відомо (документ)

ООН втратять третину фінансування, якщо США вийдуть з цієї міжнародної організації, написали журналісти. Сенатори-республіканці планують скасувати будь-яку співпрацю.

Сенатор від Республіканської партії Майкл Лі разом з групою колег-однопартійців підготував законопроєкт про вихід Сполучених Штатів Америки з Організації об'єднаних націй. Політики планують скасувати закон від 1945 року, а також скасують угоду про перебування ООН в Нью-Йорку та все фінансування. Про деталі закону розповідається на порталі Сенату США.

20 лютого сенатор Майк Лі зареєстрував законопроєкт про повне припинення членства у ООН (Disengaging Entirely from the United Nations Debacle (DEFUND) Act). Співавторами документа є республіканці — Марша Блекберн, Рік Скотт, Марджорі Тейлор Грін та інші. Крім того, глава комітету Палати представників із питань збройних сил Майк Роджерс і представник Чіп Рой покажуть новий закон в Палаті представників у п'ятницю 21 лютого.

Законопроєкт складається з шести сторінок, на яких описують наступні дії США:

скасовують закони про причетність до ООН, зокрема — Акт про участь ООН 1945 року та Акт про угоду про штаб-квартиру ООН;

припиняють фінансову підтримку ООН;

забороняють брати участь у будь-яких миротворчих операціях ООН;

скасовують дипломатичний імунітет для посадових осіб ООН;

виходять з Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших конвенцій ООН;

встановлюють нові правила взаємодії з ООН, зокрема — кожен контакт вимагатиме схвалення Сенату.

США та ООН - законопроєкт про вихід з міжнародної організації Фото: Скриншот США та ООН - пункти про скасування Акту від 1945 року Фото: Скриншот

Автори законопроєкту про вихід США з ООН пояснили, чому хочуть це зробити. Наприклад, на думку Майка Лі, важкозароблені американцями гроші не повинні іти на те, що суперечить цінностям і поширює тиранію та фанатизм. Сенаторка Марша Блекберн говорила про те, що США були "дійною коровою", а тим часом ООН фінансувала терористів ХАМАС.

Агентство Fox News повідомило про розміри фінансування, яке ООН отримує від США. Згідно з даними Council on Foreign Relations, ідеться про 18 млрд дол., виділених, наприклад, у 2022 році. Ця сума складає третину усіх коштів, які надають решта членів цієї міжнародної організації, додали журналісти.

Зазначимо, після виборів у листопаді 2025 року Республіканська партія отримала більшість у Палаті представників (218 республіканців проти 215 демократів) та в Сенаті (53 проти 45).

США та ООН — деталі

Зазначимо, з перших днів вторгнення РФ представники США в ООН підтримували Україну та називали росіян "агресорами". Наприклад, у січні 2024 року представник Роберт Вуд назвав заяви Кремля "цинізмом вищого порядку". Заява пролунала у відповідь на виступ глави МЗС Сергія Лаврова, який говорив, що війна триває, оскільки Україна продовжує боротьбу.

Нагадуємо, 20 лютого видання Reuters повідомило, що США відмовляються погодити резолюцію ООН на підтримку України. Водночас 3 січня українські політики розкритикували звіт ООН про порушення прав людини на російсько-українській війні.