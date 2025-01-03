Прирівнюють Росію та Україну: в Києві розкритикували звіт ООН про порушення прав людини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лубінець вважає, що звіт ООН не врахував рекомендацій та зауважень Офісу омбудсмена, а також обурюється спробами ООН до заклику дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права Україну та РФ.

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Низка висновків у звіті ООН про права людини щодо України є хибними, які мають спробу ототожнити масштаби порушень з РФ. Про це написав уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram.

"Низка висновків ООН щодо України є хибними. Категорично не погоджуюся з тим, що не враховані певні зауваження та рекомендації, надані Офісом омбудсмана", — наголосив Лубінець.

Він вказує, що у доповіді ООН йдеться про випадки катувань російських військовополонених у транзитних пунктах. Але правоохоронці проводять розслідування відповідних фактів, а Координаційний штаб, Генштаб ЗСУ та Міноборони України підтвердили факт продовження перевірок.

Також Лубінець наголошує, що умови утримання російських військовополонених відповідають Женевській конвенції. Також співробітники Офісу омбудсмана разом з представниками громадських організацій регулярно здійснюють відвідування таборів для тримання військовополонених та спеціальних дільниць у слідчих ізоляторах.

Водночас ООН, на думку Лубінця, не врахувала різницю в масштабах порушень міжнародного гуманітарного права між Україною та Росією.

"Ми бачимо, якими повертаються українці з російської неволі. До них застосовували катування, тортури, психологічний тиск, не давали належної медичної допомоги. Вони повертаються додому іноді з травмами, які несумісні із життям", — написав Лубінець, обурившись спробами ООН до заклику дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

Водночас омбудсмен зауважив, що Україна забезпечує доступ міжнародним організаціям, які можуть висвітлювати ситуацію у своїх звітах, тоді як Росія такого доступу не надає.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що ООН оприлюднила звіт про катування полонених ЗСУ у РФ. У поточній доповіді Комісія ООН описала поводження з військовими в декількох місцях позбавлення волі в Росії. Українські захисники зазнавали фізичного та сексуального насильства.

Також ми розповідали, як у в Києві розкритикували звіт ООН про тортури полонених. На думку ООН, закон про колабораціонізм суперечить міжнародному праву. В організації стверджують, що через нього було безпідставно затримано 75 громадян, половина з яких нібито зазнала жорстокого поводження.