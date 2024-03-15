Вибиті зуби, зламані кістки і відрізані голови: ООН оприлюднила звіт про катування полонених ЗСУ в РФ

У поточній доповіді Комісія ООН описала поводження з військовими в декількох місцях позбавлення волі в Росії. Українські захисники зазнавали фізичного та сексуального насильства.

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Українські військовополонені, яких утримують на окупованих територіях чи в росії, зазнають важких катувань протягом бататьох місяців. Про це йдеться у звіті Незалежної міжнародної комісії ООН.

Катування відбувалися як з метою отримання інформації, так і для покарання. Також над українськими військовослужбовцями вчиняли сексуальне насильство. Розповіді очевидців свідчать про систематичність таких дій, а виконавцями є члени російського "спецназу" Федеральної служби виконання покарань та їхні штатні працівники. Також в допитах брали участь співробітники ФСБ РФ.

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Українських військовополонених здебільшого переміщували та утримували у в'язницях від 9 до 15,5 місяців. Вони перебували у семи різних місць в Росії та на території окупованої України.

Полонені перебували у СІЗО № 1 у місті Курськ Курської області, у СІЗО № 2 у місті Старий Оскол, у виправній колонії № 6 у місті Валуйки Бєлгородської області, у виправній колонії № 1 у місті Донський Тульської області.

Знущалися фізично та сексуально

Один з українських військових, звільнених з полону, розповів, як піддавався тортурам та утримувався під вартою у виправній колонії № 1 у місті Донський. За його словами, працівники ФСВП били його перед допитом та після, внаслідок чого він отримав перелом ключиці. Також попри травму ноги його тривали час стрибати на місці, через що в нього розвинулася гангрена. У ізоляторі його били по сідницях, через що в нього починалася кровотеча із заднього проходу, а у дворі колонії його били по голові та серйозно травмували ногу.

Військовослужбовцю також вибили кілька зубів. Через знущання він мав намір повіситися на уніформі в камері, але його затримали під час цієї спроби і дуже сильно побили. Били до тих пір поки не зламалися куприк і палець ноги. Також його 2 тижні катували струмом. Після звільнення з полону він вже 36 разів проходив курс лікування.

Один з експолонених розповів, що його били різними інструментами по різних частинах тіла. Кати в цей час насміхалися і запитували його: "Коли ти вже нарешті здохнеш?"

Також зафіксовані випадки, коли полонених катували струмом під час приймання душу.

"Це було жорстоко. Це було неймовірно болісно. Практично все моє перебування там я лежав на підлозі, мої рани кровоточили, але ці безжалісні особи лише сміялися та вимагали, щоб я стояв", — розповів колишній військовополонений.

Експолонені розповіли, що росіяни погрожували зґвалтуваннями, під час перевірок торкалися порожнин тіла та влаштовували жорстокі катування статевих органів. Один з чоловіків розповів, як зазнавав катування електрострумом по статевих органах. Також потерпілі згадали інші методи катувань, які систематично використовувалися в окремих СІЗО.

Полон у "вагнерівців"

Українські військові, які вижили після полону у руках "вагнерівців, дали свідчення про це. Боєць з 17-ї бригади ЗСУ розповів, як був свідком масового вбивства українських полонених. За його словами, тоді "вагнерівці" розстріляли 17 українських захисників і лише 2 з них вдалося вижити. Інший військовий розповів, що "вагнерівці" показали йому голови двох вбитих українців та погрожували відрізати йому голову також. Ці випадки не були винятком, а, скоріше, стали системним явищем.

У звіті ООН йдеться про те, що полоненим здебільшого відмовляли у медичній допомозі, або вона була неналежна. Їжа була погана, порції мізерні, а часу на поїсти давали від 2 до 7 хвилин. Жертви повідомили про надмірні страждання від голоду та вдавалися до поїдання черв’яків, мила, паперу та залишків собачої їжі, що призвело до різкого падіння маси тіла. У деяких закладах доступ до душу та туалету був обмежений, або туалетом слугувала діра в землі.

"Жодна жива істота не заслуговує на те, щоб до неї ставилися так, як росіяни ставляться до українців у своїх місцях позбавлення волі. Там ти більше не відчуваєш себе людиною", — сказав колишній затриманий.

Нагадаємо, що окупанти розстріляли своїх солдатів, які здавалися в полон до ЗСУ. Українські захисники скинули їм записку та білий прапор. Коли ті вирушили в напрямку позицій Сил оборони, їх одразу ж ліквідував загороджувальний загін.