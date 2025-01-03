Приравнивают Россию и Украину: в Киеве раскритиковали отчет ООН о нарушениях прав человека

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Лубинец считает, что отчет ООН не учел рекомендаций и замечаний Офиса омбудсмена, а также возмущается попытками ООН к призыву соблюдать нормы международного гуманитарного права Украины и РФ.

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Ряд выводов в отчете ООН о правах человека в отношении Украины являются ошибочными, которые имеют попытку отождествить масштабы нарушений с РФ. Об этом написал уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram.

"Ряд выводов ООН по Украине являются ошибочными. Категорически не согласен с тем, что не учтены определенные замечания и рекомендации, предоставленные Офисом омбудсмена", — подчеркнул Лубинец.

Он указывает, что в докладе ООН говорится о случаях пыток российских военнопленных в транзитных пунктах. Но правоохранители проводят расследование соответствующих фактов, а Координационный штаб, Генштаб ВСУ и Минобороны Украины подтвердили факт продолжения проверок.

Также Лубинец отмечает, что условия содержания российских военнопленных соответствуют Женевской конвенции. Также сотрудники Офиса омбудсмена вместе с представителями общественных организаций регулярно осуществляют посещение лагерей для содержания военнопленных и специальных участков в следственных изоляторах.

В то же время ООН, по мнению Лубинца, не учла разницу в масштабах нарушений международного гуманитарного права между Украиной и Россией.

"Мы видим, какими возвращаются украинцы из российской неволи. К ним применяли пытки, пытки, психологическое давление, не давали надлежащей медицинской помощи. Они возвращаются домой иногда с травмами, которые несовместимы с жизнью", — написал Лубинец, возмутившись попытками ООН к призыву соблюдать нормы международного гуманитарного права.

В то же время омбудсмен отметил, что Украина обеспечивает доступ международным организациям, которые могут освещать ситуацию в своих отчетах, тогда как Россия такого доступа не предоставляет.

Напомним, Фокус сообщал, что ООН обнародовала отчет о пытках пленных ВСУ в РФ. В текущем докладе Комиссия ООН описала обращение с военными в нескольких местах лишения свободы в России. Украинские защитники подвергались физическому и сексуальному насилию.

Также мы рассказывали, как в в Киеве раскритиковали отчет ООН о пытках пленных. По мнению ООН, закон о коллаборационизме противоречит международному праву. В организации утверждают, что из-за него было безосновательно задержано 75 граждан, половина из которых якобы подверглась жестокому обращению.