"Сербия совершила ошибку" Вучич извинился за голосование в ООН

Александр Вучич в прямом эфире заявил, что Сербия должна была "воздержаться". И взял всю вину на себя.

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На Совбезе ООН Сербия проголосовала "за" европейскую резолюцию касательно Украины. И в прямом эфире президент этой страны Александр Вучич заявил, что нужно было воздержаться. Он признал ошибку и взял ответственность на себя. Признание прозвучало в прямом эфире ток-шоу Cirilica на Happy Television.

"Я считаю, что Сербия сегодня совершила ошибку, я приношу извинения гражданам за это, и я сам несу за это вину. Думаю, потому что я устал и не могу все успеть. А когда я получаю что-то в материалах, я еще не приехал", — сказал Вучич, отвечая на вопрос о резолюции, принятой сегодня на Генеральной Ассамблее ООН, где Сербия проголосовала за европейскую резолюцию.

Он добавил, что Сербии следовало бы воздержаться, как и в случае с американской резолюцией.

"Мне некого винить, кроме себя, может быть, я слишком устал. Объяснение, которое я услышал впоследствии, состояло в том, что тем самым мы подтвердили наши позиции по территориальной целостности. Я не думаю, что нам стоит обольщаться", — сообщил президент Сербии и заявил, что в ООН его стране следовало воздержаться.

И он сожалеет о том, как проголосовала Сербия.

"Сербия воздерживается уже три года, мы продолжим вести себя ответственно, и я постараюсь сделать больше", — добавил президент Вучич.

Он прокомментировал нынешнюю позицию США по отношению к войне в Украине. Вучич заявил, что ему ясно, куда движется американская политика и что происходят "тектонические изменения".

В то же время спикер МИД РФ Мария Захарова поддержала Вучича, написав сообщение на сербском языке и заявив, что "чувствует любовь сербского народа".

"Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слышим отголоски ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии", — написала Захарова.

Напомним, 24 февраля 2025 года состоялась Генеральная Ассамблея ООН, на которой рассматривались резолюции по российско-украинской войне. Дипломаты получили сразу два документа. Одну резолюцию предложил Европейский Союз и в ней осуждалось российское вторжение. США впервые за трехлетнюю историю войны не поддержали такое мнение.