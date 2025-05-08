"Пусть ЕС накажет меня": Вучич прибыл в РФ и дал интервью на Красной площади (видео)

Президент Сербии Александар Вучич 8 мая дал интервью сербскому телевидению на Красной площади в Москве, куда он прибыл по приглашению президента РФ Владимира Путина для участия в параде ко Дню победы. Сербский лидер заявил, что не обеспокоен реакцией лидеров Европейского Союза на его визит.

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Заявления Вучича прозвучали в эфире Радио и телевидения Сербии.

Сербский лидер признал, что ожидает последствий своего решения посетить Москву, но их может почувствовать лично он, а не его страна. Он заявил, что ожидает давления и угроз от западных чиновников.

"Если ЕС хочет кого-то наказать, пусть накажет меня", — сказал Вучич журналистам.

При этом он заявил, что несмотря на недовольство лидеров ЕС его визитом в РФ, Сербия останется на европейском пути.

Президент Сербии отметил, что не вводил никого в заблуждение относительно своей поездки.

"Я также обещал президенту Путину, но никому не врал о своем приезде сюда. Я сказал это Урсуле фон дер Ляйен, Марте Косс, Эммануэлю Макрону, Джорджи Мелони — я сказал это каждому из них. Я сказал всем правду, я никого не обманывал", — заверил Вучич.

Он признал, что Украина "никогда не делала ничего плохого" его государству и он несколько раз встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако сказал, что так же будет говорить и с российским лидером Владимиром Путиным.

В течение 8 мая Вучич должен встретиться с российским патриархом Кириллом и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, а после парада 9 мая — с председателем Китая Си Цзиньпинем и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Для меня это огромная честь, привилегия встретиться с Кириллом. Не забывайте, что Россия не признала независимость Косово, в отличие от тех, кто хотел бы вернуть нас в будущее, не оглядываясь на прошлое", — сказал сербский президент.

Он рассказал, что во время визита в Москву прежде всего планирует сосредоточиться на задачах, связанных с экономикой и энергетикой.

"Мы должны решить вопрос поставок газа здесь", — сказал Вучич.

Александар Вучич приглашен на парад в Москве 9 мая: детали

Помощник Путина Юрий Ушаков 6 мая рассказывал, какие мировые лидеры приглашены на парад 9 мая в Москве. Среди 29 топ-политиков были президент Сербии Александар Вучич, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

СМИ 3 мая писали, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо "синхронно" заболели перед поездкой в Москву на парад ко Дню победы. Сербский вещатель РТС в тот же день сообщал, что Вучич попал в военный госпиталь после того, как ему внезапно стало плохо во время визита в США.

В ноябре 2024 года Вучич заявлял, что Путин без колебаний применит ядерное оружие в случае угрозы безопасности РФ.