Глава РПЦ назвал Украину "братской" для РФ страной и заявил, что украинцы — "мой народ". Священник сказал, что российско-украинская война должна как можно быстрее закончиться.

Украинцы и россияне потеряли много жизней во время Второй мировой войны, при этом они якобы являются "одним народом", который пытаются разъединить неизвестные силы. Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл (Гундяев) рассказал о своих страданиях из-за событий, которые происходят в Украине, призвал к завершению войны, и чтобы РФ сохранила Киев как один из "источников православия". Заявления Гундяева, прозвучавшие на торжественном мероприятии 3 декабря, опубликовало росСМИ "Смотри" в Telegram-канале.

Гундяев заявил, что неизвестные силы якобы пытаются разъединить русских и украинцев, которые, по его мнению, являются "одним народом". В качестве аргумента священник вспомнил о Киеве, Москве и других городах — центрах православия и "исторических центрах Священной Руси". Также патриарх вспомнил о людях, погибших во время Второй мировой войны и о "силах, которые пытаются разорвать единое тело Руси".

Другие тезисы российского священника, сторонника президента РФ Владимира Путина:

говорил о "братской Украине", "лжи геополитики" и о "трагедии на украинской земле, которые не оставляют его равнодушным";

призывал к скорейшему завершению войны в "Киеве, матери городов Русских";

скорбел о страданиях украинцев, которых назвал "мой народ".

Заявление патриарха Кирилла прозвучало во время культурного мероприятия в РФ, говорится в канале росСМИ. Лидер РПЦ принял участие в презентации фильма "Люди Христовы. Наше время", снятого сербским кинорежиссером Эмиром Кустурица. Священник наградил кинорежиссера орденом Преподобного Серафима Саровского, а тот пожал и поцеловал ему руку и принял орден.

Патриарх Кирилл (Гундяев) из РПЦ — детали

Отметим, патриарх Кирилл (Гундяев) — глава Русской православной церкви (РПЦ), который не раз публично высказывался в поддержку Владимира Путина и поддерживал вторжение в Украину. Швейцарская газета Sonntags Zeitung в 2023 году опубликовала расследование, согласно которому Гундяев, начиная с 70-х гг. прошлого века, был агентом КГБ. В те годы россиянин был представителем русской церкви на Всемирном совете церквей, который собирался в Женеве. Нынешний патриарх РПЦ имел кличку "Михайлов", собирал информацию о других священниках и пытался повлиять на отношение США и НАТО к СССР. HосСМИ распространяли слова патриарха, который призвал священников призывать россиян идти на войну против украинцев.

Напоминаем, в ноябре президент РФ высказался о завершении российско-украинской войны и заявил, что мир возможен, когда Украина капитулирует и откажется от собственной позиции.