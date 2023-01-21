Патриарх Кирилл посоветовал священникам отправляться на войну, а солдатам — быть готовыми умирать

По словам Владимира Гундяева, священники должны уметь подобрать нужные слова, чтобы убедить российских солдат в целесообразности гибели "на войне с Западом".

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На днях, по завершении Божественной литургии в день празднования Крещения Господня в Елоховском соборе в Москве, патриарх РПЦ Кирилл (в миру — Владимир Гундяев) посоветовал священникам отправляться на войну в Украине, а обычным гражданам рекомендовал собирать средства для финансирования военной кампании. Об этом сообщается на сайте Московской епархии РПЦ.

Во время своей речи Кирилл также призвал военных быть готовыми отдать жизнь на поле боя.

"…сегодня мы должны особенно молиться о нашем воинстве. Пастырски окормлять военнослужащих, поддерживать их чем только можем", — заявил глава православной церкви РФ во время праздничной трапезы.

По словам Кирилла, каждый приход РПЦ должен помогать россиянам, которые находятся на передовой в Украине.

Прихожанам он посоветовал собирать вещи, продукты и деньги.

Более того, Гундяев настаивает на том, что священники должны уметь подобрать нужные слова, чтобы убедить российских солдат в целесообразности гибели "на войне с Западом".

РПЦ стала одним из рупоров российской пропаганды, и глава церкви в тон другим нарративам Кремля называет Россию "реальной альтернативой тупиковому развитию западной цивилизации".

По словам Гундяева, священники должны уметь сказать человеку то, что его укрепит и воодушевит, в частности, когда прозвучит команда "в атаку!"

Напомним, что представители УПЦ МП намеревались сорвать службу Епифания в Лавре. Накануне, 20 января, журналисты сообщили о том, что недавний случай имел место во время литургии в день Крещения. Служба охраны митрополита задержала на территории Лавры семинариста УПЦ МП.

Ранее Фокус разбирался в том, как будут делить Киево-Печерскую Лавру по-новому.