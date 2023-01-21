Патріарх Кирило порадив священникам вирушати на війну, а солдатам бути готовими вмирати

За словами Володимира Гундяєва, священники повинні вміти підібрати потрібні слова, щоб переконати російських солдатів у доцільності загибелі "на війні із Заходом".

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Днями після завершення Божественної літургії в день святкування Хрещення Господнього в Єлоховському соборі в Москві патріарх РПЦ Кирило (у світі — Володимир Гундяєв) порадив священникам вирушати на війну в Україні, а звичайним громадянам рекомендував збирати кошти для фінансування військової кампанії. Про це повідомляє сайт Московської єпархії РПЦ.

Під час промови Кирило також закликав військових бути готовими віддати життя на полі бою.

"...сьогодні ми маємо особливо молитися за наше військо. Пастирськи огодовувати військовослужбовців, підтримувати їх чим тільки можемо", — заявив глава православної церкви РФ під час святкової трапези.

За словами Кирила, кожна парафія РПЦ має допомагати росіянам, які перебувають на передовій в Україні.

Парафіянам він порадив збирати речі, продукти та гроші.

Щобільше, Гундяєв наполягає на тому, що священники повинні вміти підібрати потрібні слова, щоб переконати російських солдатів у доцільності загибелі "на війні із Заходом".

РПЦ стала одним з рупорів російської пропаганди, і глава церкви в тон іншим наративам Кремля називає Росію "реальною альтернативою тупиковому розвитку західної цивілізації".

За словами Гундяєва, священники повинні вміти сказати людині те, що її зміцнить і надихне, зокрема, коли прозвучить команда "в атаку!"

Нагадаємо, що представники УПЦ МП мали намір зірвати службу Епіфанія у Лаврі. Напередодні, 20 січня, журналісти повідомили, що нещодавній випадок мав місце під час літургії в день Хрещення. Служба охорони митрополита затримала на території Лаври семінариста УПЦ МП.

Раніше Фокус розбирався у тому, як ділитимуть Києво-Печерську Лавру по-новому.