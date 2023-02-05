Патриарх Кирилл в 70-х годах был агентом КГБ в Швейцарии, — СМИ

Как утверждают журналисты, Владимир Гундяев под псевдонимом "Михайлов" работал официальным представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве.

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Патриарх Русской православной церкви Кирилл, в миру Владимир Гундяев, в 1970-х был советским шпионом, который плотно сотрудничал с КГБ и работал в Швейцарии. Об этом, ссылаясь на рассекреченные архивы спецслужб, сообщает швейцарская газета Sonntags Zeitung. Журналисты издания опубликовали большой материал о Гундяеве, в котором рассказали о его швейцарских друзьях и о том, как он связан с этой страной.

В материале говорится, что псевдонимом священнослужителя была кличка "Михайлов". Его шпионская деятельность осуществлялась с 1969 года по 1989 гг., после чего он вернулся в СССР и начал быстро расти в церковной иерархии. В РПЦ от комментариев отказались. Во Всемирном совете церквей заявили, что не располагают информацией по этому поводу.

Журналисты Sonntags Zeitung ознакомились с досье на патриарха Кирилла, подготовленным в то время федеральной полицией. В качестве представителя Всемирного совета церквей в Женеве Кириллу было поручено собирать информацию о других членах Совета и оказывать положительное влияние на позицию США и НАТО в отношении Советского Союза.

[ + – ] Молодой Владимир Гундяев со своей паствой в Женеве Фото: Sonntags Zeitung

Патриарх Кирилл посетил Швейцарию 43 раза, отмечают в издании. Однако племянник Кирилла, утверждает, что патриарх был не агентом КГБ, а находился "под строгим контролем КГБ". Но это никоим образом не "умаляло искренности его приверженности экуменической работе с другими церквями".

Сейчас племянник патриарха управляет церковью Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве. После начала войны в Украине неизвестные оставили на ее дверях российский военный символ "Z" и антивоенные лозунги.

Патриарх Кирилл, как известно, всецело поддерживает политику российского президента Владимира Путина, благословлял солдат и командиров в Москве перед отправкой в Украину и снова и снова предупреждает о пагубном влиянии Запада.

"Кирилл всегда стремился подстраиваться под политику правительства. И особенно сегодня поддержка церкви для государства особенно важна", — говорит российский журналист и церковный эксперт Сергей Бычков. Из-за поддержки войны в Украине патриарх Кирилл находится под санкциями Украины, Великобритании, Канады. Однако не ЕС и не Швейцария.

И особую любовь Владимир Гундяев испытывает именно к Швейцарии. В 2019 году он лично говорил о том, что "из всех стран мира я, пожалуй, чаще всего бывал в Швейцарии".

43 поездки он совершил, чтобы, как он сам признался, "чтобы лучше узнать жизнь народа", также Гундяев отмечал, что у него "еще много друзей в Швейцарии".

Швейцарские журналисты отмечают, что в хоть в 1970-х Советский Союз и был атеистическим государством, но репрессии против церкви ослабли. И 24-летнему священнику Кириллу Гундяеву позволили переехать в Женеву, чтобы представлять русских православных на Всемирном совете церквей.

Несмотря на то, что он приехал из Москвы в качестве официального представителя, он быстро завоевал доверие русских эмигрантов.

"Он был очень самоуверенным, честолюбивым и обладал громким голосом", — вспоминает уроженец Женевы, познакомившийся с ним в то время.

"У него было блестящее интеллектуальное образование. Он умел себя подать и умел импровизировать", — говорит Антуан Нивьер, профессор русской культуры Лотарингского университета.

Из брошюры о Русской Православной Церкви в Швейцарии: Тогдашний епископ Кирилл в окружении прихожан в Женеве, 1970-е гг.

Бывший консул при посольстве СССР в Женеве и офицер КГБ Вадим Мельников в своих мемуарах писал про Кирилла, что он был красив и любим женщинами.

"Он был высок, молод и всегда в хорошем настроении. К нему тянулись люди", — писал Мельников.

Также он описывал Гундяева, как веселого человека, любившего вечеринки с коньяком и шампанским, а также любителя прогулок в горах. По словам Мельникова, Гундяев ездил на белом седане BMW. В 1974 году Кирилл и Мельников попали на этой машине в аварию. По словам Мельникова, BMW с Кириллом за рулем занесло на перевале и авто врезалось в фонарный столб. Эта авария привлекла слишком много внимания общественности, пишет Мельников. Вскоре после этого он и Кирилл покинули Швейцарию.

[ + – ] Молодой Владимир Гундяев катается на лыжах в Швейцарии Фото: Sonntags Zeitung

Из обнародованных позже советских файлов историки и российские журналисты сделали вывод, что Кирилл также работал на КГБ в Женеве — под псевдонимом "Михайлов". Он должен был собирать информацию о членах Всемирного Совета Церквей и влиять на их отношение к Советскому Союзу.

Швейцарская федеральная полиция это подтверждает.

"Монсеньор Кирилл", как он назван в картотеке, работал на КГБ. С июля 1969 по февраль 1989 гг. в картотеке Кирилла было в общей сложности 37 записей, большинство из которых касаются только его заявлений на получение визы и въезда в Швейцарию. Однако дважды отмечается, что священник находится в списке советских чиновников, "в отношении которых были приняты меры". Какие меры были приняты, не поясняется.

"Нам сказали: опасайтесь этих священников, потому что они агенты КГБ. В разговорах с Кириллом у меня всегда было ощущение, что он ищет информацию. Он был очень дружелюбен, но задавал много вопросов об изгнании и духовенстве", — говорит мужчина из Женевы, пожелавший остаться неизвестным.

Немецкий богослов Герхард Безьер пишет в книге, что КГБ хотело повлиять на Всемирный совет церквей в 1970-х и 1980-х годах, чтобы он воздерживался от критики ограничений свободы вероисповедания в СССР, а вместо этого критиковал США и их союзников.

Вернувшись в СССР, Гундяев быстро поднялся в православной иерархии. Но как член Исполнительного комитета Всемирного совета церквей он продолжал возвращаться в Швейцарию с 1975 года. Впрочем, занимался он не только работой. Кирилл очень любил горные лыжи.

Одними из швейцарских друзей патриарха Кирилла, о которых он говорит, является семья Саворетти, которая живет в огромной квартире с видом на Женевское озеро. В 1960-х годах уроженец Италии Пьеро Саворетти открыл советский рынок для автомобильной компании Fiat. Теперь его вдова Нина рассказывает журналистам Sonntags Zeitung, что познакомилась с Кириллом в Женеве в начале 1980-х. У Саворетти также есть квартира в Курмайоре, в итальянской долине Аоста, где Кирилл часто останавливался, приезжая покататься на лыжах.

Один из сыновей промышленника Саоворетти жил в Москве, но уехал, когда его обвинили в хищении 20 миллионов евро из российских банков. Его брат в давнем интервью итальянским СМИ говорил, что тот работал на Кирилла и "занимался некоторыми вещами".

В последние годы российские СМИ неоднократно писали о швейцарском шале, принадлежащем Кириллу. Доказательств этому найти невозможно. Нина Саворетти говорит, что это ложь.

По ее словам, патриарх Кирилл "человек очень культурный, начитанный, ценит итальянское Возрождение", но в Швейцарии у него недвижимости нет.

"Не так уж он и богат. Всякий раз, когда мы шли в ресторан, он внимательно следил за тратами. Обычно мы приглашали его, потому что у него не было денег", — вспоминает Нина.

Племянник патриарха Кирилла в Женеве также уверяет, что у его дяди "нет ни недвижимости, ни счета в банке в Швейцарии".

[ + – ] Патриарх Кирилл Фото: patriarchia.ru

Впрочем, швейцарская недвижимость как-то связана с Кириллом: рядом с маленькой церквушкой в ​​женевском пригороде Шен-Бужери, где служит племянник Гундяева, есть вилла, которая была куплена Русской православной церковью в 1987 году с благословения и с помощью советского режима. Сегодня здесь живет племянник Кирилла.

После распада СССР Православная Церковь пережила возрождение в начале 1990-х годов. Ей срочно нужны деньги, чтобы восстановить свою инфраструктуру, полностью разрушенную коммунистами. Поэтому новое российское государство предоставляет ей торговые привилегии: церкви разрешено ввозить сигареты и вывозить морепродукты и драгоценные камни, оставляя себе прибыль.

Торговля нефтью еще более прибыльна, и церковь осуществляет ее через Швейцарию. Тогдашний патриарх Алексий II летал в Женеву на частном самолете в 1990-х годах и продавал выделенные правительством нефтяные квоты, говорит бывший офицер швейцарской федеральной полиции.

Он отмечает, что Алексий также работал в КГБ. И в Женеве его сопровождал загадочный российский бизнесмен Виталий К. Его описывают, как "блондина с холодностью, как у Путина. Он мало говорил, и то только по-русски, с переводчиком. Вероятно, он был близок к секретным службам".

В 1998 году швейцарские власти начали расследование в отношении церковного бизнесмена Виталия К. Они подозревали его в отмывании денег и заблокировали миллионы на его счетах. Шесть лет спустя уголовное дело было прекращено. Главным образом из-за "отсутствия сотрудничества между российскими властями", сообщили в прокуратуре Женевы. К тому времени таинственный Виталий уже уехал из Швейцарии, оставив множество неоплаченых счетов.

Нет никаких доказательств того, что нынешний патриарх Кирилл был причастен к женевским нефтяным сделкам. Однако с 1989 по 2008 год он отвечал за внешние связи Русской Православной Церкви и был очень близок к Патриарху Алексию II. Ему также было разрешено открыть счет в крупном швейцарском банке, в котором иногда находилось несколько сотен тысяч франков. Утверждается, что деньги пошли на расходы Всемирного совета церквей.

После своего избрания патриархом в 2009 году Кирилл Гундяев перестал скрывать достаток. Он живет в официальной резиденции в Подмосковье, владеет дачей на престижной московской Рублевке и недвижимостью под Санкт-Петербургом, реконструкция которой обошлась российскому государству примерно в 40 миллионов швейцарских франков.

[ + – ] Патриарх Кирилл всецело поддерживает политику Путина Фото: КоммерсантЪ

Когда Кирилл хочет отдохнуть, он отправляется на побережье Черного моря, где у Церкви есть дворец, который она называет "Духовно-просветительским центром". Жителям соседних сел запрещено ловить рыбу и включать громкую музыку, когда патриарх находится в резиденции. Также известна его любовь к дорогим швейцарским часам.

После аннексии Крыма в 2014 году патриарх Кирилл продолжал поддерживать тесные связи со Швейцарией. В декабре 2016 года приезжает в Цюрих проповедовать в Русской православной церкви Воскресения Христова.

В 2018 году Кирилл выступил перед Советом Федерации РФ и сообщил, что только что приехал из Швейцарии, призвав российских олигархов "не выпячивать свое богатство" по примеру швейцарских богачей. А в 2019 году он часто приезжал в эту страну лечиться. После вторжения в Украину ВС РФ патриарх Кирилл перестал говорить о своей любви к Швейцарии.

Зато Владимир Гундяев заявил, что священники должны уметь подобрать нужные слова, чтобы убедить российских солдат в целесообразности гибели "на войне с Западом". Также он считает, что каждый приход РПЦ должен помогать россиянам, которые находятся на передовой в Украине. Прихожанам он посоветовал собирать вещи, продукты и деньги.