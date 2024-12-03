"Один народ" і швидкий мир: Гундяєв заявив, що Україна та РФ це "одна країна" (відео)

Очільник РПЦ назвав Україну "братньою" для РФ країною і заявив, що українці — "мій народ". Священник сказав, що російсько-українська війна має якнайшвидше закінчитись.

Українці та росіяни втратили багато життів під час Другої світової війни, при цьому вони начебто являються "одним народом", який намагаються роз'єднати невідомі сили. Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило (Гундяєв) розповів про свої страждання через події, які відбуваються в Україні, закликав до завершення війни, і щоб РФ зберегла Київ як одне з "джерел православ'я". Заяви Гундяєва, які пролунали на урочистому заході 3 грудня, опублікувало росЗМІ "Смотри" в Telegram-каналі.

Гундяєв заявив, що невідомі сили начебто намагаються роз'єднати росіян та українців, які, на його думку, є "одним народом". Як аргумент священник згадав про Київ, Москву та інші міста — центри православ'я та "історичні центри Священної Русі". Також патріарх згадав про людей, які загинули під час Другої світової війни і про "сили, які намагаються розірвати єдине тіло Русі".

Інші тези російського священника, прихильника президента РФ Володимира Путіна:

говорив про "братську Україну", "брехню геополітики" і про "трагедії на українській землі, які не лишають його байдужим";

закликав до найшвидшого завершення війни в "Києві, матері міст Руських";

сумував щодо страждань українців, яких назвав "мій народ".

Заява патріарха Кирила пролунала під час культурного заходу у РФ, ідеться у каналі росЗМІ. Лідер РПЦ взяв участь у презентації фільму "Люди Христовы. Наше время", знятого сербським кінорежисером Еміром Кустурица. Священник нагородив кінорежисера орденом Преподобного Серафима Саровського, а той потис та поцілував йому руку та прийняв орден.

Патріарх Кирило (Гундяєв) з РПЦ — деталі

Зазначимо, патріарх Кирило (Гундяєв) — очільник Російської православної церкви (РПЦ), який не раз публічно висловлювався на підтримку Володимира Путіна та підтримував вторгнення в Україну. Швейцарська газета Sonntags Zeitung у 2023 році опублікувала розслідування, згідно з яким Гундяєв, починаючи з 70-х рр. минулого століття, був агентом КДБ. У ті роки росіянин був представником російської церкви на Всесвітлій раді церков, яка збиралась в Женеві. Нинішній патріарх РПЦ мав кличку "Михайлов", збирав інформацію про інших священників та намагався вплинути на ставлення США і НАТО до СРСР. Крім того, росЗМІ поширювали слова патріарха, який закликав священників закликати росіян іти на війну проти українців.

Нагадуємо, у листопаді президент РФ висловився щодо завершення російсько-української війни і заявив, що мир можливий, коли Україна капітулює та відмовиться від власної позиції.