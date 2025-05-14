Вкрадена на Київщині: патріарх Кирило показався з панагією українського митрополита (фото)

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило (Гундяєв) з'явився на зустрічі з президентом Сербії Александером Вучичем 8 травня з панагією, імовірно, вкраденою з будинку митрополита Олександра (Драбинка) у Київській області.

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Про це пише інформаційно-аналітична платформа на релігійну тематику "Духовний фронт України".

За словами авторів платформи, патріарх Кирило отримував від Вучича орден Республіки Сербія з панагією на шиї, яка була ідентична виготовленій в єдиному екземплярі ювелірами Києво-Печерської лаври прикрасі, що належала покійному митрополиту Володимиру (Сабодану). Повідомляється, що ця панагія знаходилась в одному з двох сейфів із цінностями, викрадених у 2016 році з будинку митрополита Олександра (Драбинка) в селі Ходосівка Київської області.

Патріарх Кирило з'явився на зустрічі з президентом Сербії з, імовірно, краденою панагією на шиї Фото: Духовний фронт України

Національна поліція України 6 квітня 2017 року затримала групу осіб, яка намагалася збути частину викраденого в митрополита Олександра майна на суму 500 000 доларів США. Серед затриманих, згідно з даними правоохоронців, були два священники Української православної церкви (в єдності з Московським патріархатом): архієрей Степан Бенц, який уже помер, і Олексій Савенко, що досі є настоятелем храму апостола і Євангеліста Іоана Богослова на Позняках.

Автори статті з посиланням на матеріали справи зазначають, що поліція вилучила частину краденого, та про підозру було повідомлено лише Степану Бенцу, а згодом з ним було укладено угоду про визнання винуватості. При цьому потерпіла сторона заявляла, що своєї згоди на це не давала. Інші затримані особи до відповідальності притягнуті не були.

"Поява патріарха Кирила з панагією, яка за описом і фото збігається з викраденою, викликає серйозні питання щодо шляхів потрапляння цінностей до Росії. Ця обставина може свідчити про необхідність додаткових слідчих дій та міжнародної правової співпраці для встановлення всіх обставин справи та повернення викрадених предметів їх законному власнику — митрополиту Олександру", — пишуть автори матеріалу.

Покійний митрополит Володимир із вкраденою у 2016 році панагією Фото: Духовний фронт України

Зазначимо, панагія — це нагрудний знак православних єпископів, прикраса у вигляді невеликої оздобленої круглої ікони Богоматері, часто з Богонемовлям. Іноді вона містить образи Христа, Трійці, розп'яття чи вознесіння. Носять панагію на ланцюжку.

Нагадаємо, патріарх Кирило 7 січня освятив іконки та натільні хрестики з ініціалами президента РФ Володимира Путіна, призначені для командувачів ЗС РФ, що воюють в Україні.

3 грудня 2024 року голова РПЦ заявив, що Україна та РФ це "одна країна" та "один народ", і закликав до завершення війни та збереження Києва як одного з "джерел православ'я" для РФ.