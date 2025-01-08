Російських солдатів забезпечать іконками та натільними хрестиками з ініціалами Путіна

Носити такі хрестики, зокрема, повинні будуть командувачі ЗС РФ, які виконують "особливо важливі завдання" на території України.

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Солдатам російської окупаційної армії, а також їх командирам передадуть натільні хрестики з ініціалами президента РФ Володимира Путіна, щоб вони їх носили під час воєнних дій в Україні. Про це повідомило російське пропагандистське видання "Інтерфакс".

Як зазначив речник президента РФ Дмитро Пєсков, Путін попросив патріарха Кирила освятити натільні хрести та іконки, які передадуть російським військовим. Зокрема, їх отримають командувачі угрупованнями військ, які виконують "особливо важливі завдання" на території України.

"Думаю, що нашим товаришам буде почесно отримати ці символи віри, освячені патріархом Московським і всієї Русі під час святкового богослужіння у Різдвяну ніч", — процитував Пєсков слова Путіна.

Речник президента РФ також підкреслив. що на прохання російського диктатора на окремих ланках ланцюжків до хрестів було вигравіювано ініціали Путіна.

Патріарх Кирило освятив натільні хрестики та ікони у присутності Путіна.

"Думаю, це буде особливо зрозуміло та приємно для всіх воїнів, які отримають ці зображення", — зазначив Кирило.

Нагадаємо, 6 січня видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому стверджується, що Україна принизила Путіна за тижні до інавгурації Трампа.

У грудні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков познайомив онуку з Ані Лорак.