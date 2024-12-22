Прес-секретар Путіна познайомив онуку з Ані Лорак (фото, відео)

Дмитро Пєсков привів онуку на льодове шоу своєї третьої дружини Тетяни Навки. У будівлю льодової арени він увійшов в обнімку з Ані Лорак.

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Прес-секретар російського президента привів онуку Алісу на льодове шоу своєї дружини Тетяни Навки "Лускунчик", пишуть росЗМІ. У казці на льоду дебютувала його 10-річна дочка Надія, зігравши одну з центральних ролей у шоу.

У будівлю арени він зайшов в обнімку з Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк), українською співачкою Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, оминаючи тему війни і продовжуючи розвивати кар'єру в країні-агресорі. Ба більше, у лютому 2024 року вона подала документи на отримання паспорта РФ.

У "Лускунчику" Куєк стала голосом "Щурячої королеви". Тетяна Навка давно дружить зі співачкою і навіть публічно захоплювалася нею. Крім того, вона називає Лорак людиною "зі своєї команди".

Тетяна Навка захоплюється Ані Лорак Фото: Скриншот

Ані Лорак озвучила на шоу Навки "Щурячу королеву" Фото: КП

Пєсков є батьком п'яти дітей, і про те, що став дідом уже давно, розповів тільки в серпні 2024 року. Про онуку він говорив, що вона "вже така доросла дівчина", і йому цікаво, коли вона під час дуже рідкісних бесід розповідає йому "про світогляд".

У вересні 2022 року старший син Пєскова, народжений у першому шлюбі, потрапив у скандал. Після оголошення часткової мобілізації в РФ ведучі YouTube-каналу "Популярная политика" під виглядом співробітників військових комісаріатів зателефонували Миколі з вимогою з'явитися на мобілізаційний пункт, у відповідь на що той заявив:

"Якщо ви знаєте, що я пан Пєсков, ви маєте розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там перебував. Він також пообіцяв "вирішити це питання на іншому рівні".

У квітні 2023 року нині покійний ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив військовому кореспондентові Олександру Симонову, що Пєсков-молодший пройшов службу в ПВК "Вагнер" як артилерист у складі розрахунку РСЗВ "Ураган".

"Відпрацював абсолютно нормально простим артилеристом, по коліно в багнюці, гівні, на "Урагані". Мало хто про це знає", — заявив він.

Микола Пєсков — правнук радянського полководця Семена Будьонного, оскільки його матір'ю була внучка військового, Анастасія Будьонна. Вочевидь, Аліса є донькою Миколи Пєскова, хоча жодних коментарів з цього приводу немає.

Другою дружиною Пєскова стала дочка дипломата Катерина Солоцинська. У цьому шлюбі народилися дочка Ліза та сини Мік і Дені. Вона живе в Парижі. У лютому 2022 року на тлі російського вторгнення в Україну опублікувала в соцмережах хештег #нетвійне, який потім видалила. У 2022 році Євросоюз, США та низка інших країн ввели проти неї персональні санкції.

Ще перебуваючи у шлюбі з Солоцинською, Пєсков захопився фігуристкою Тетяною Навкою, яка в березні 2022 року потрапила під персональні санкції США і Японії. У пари, яка одружилась у 2015-му, росте дочка Надія.

Надія Пєскова на шоу "Лускунчик" Фото: КП

Крім неї, у Навки є старша дочка, Олександра, від шлюбу з Олександром Жуліним.

Сім'я Пєскова і Навки

Раніше Фокус писав, що Пєсков вважає, що високий курс долара не впливає на росіян.