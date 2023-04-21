Відпрацював на "Урагані": син Пєскова воював у ПВК "Вагнер", — Пригожин (відео)

За словами власника групи найманців, син прессекретаря Кремля, про якого йдеться, воював "простим артилеристом" у ПВК, а раніше 10 років жив у США чи Англії. Такому опису відповідає старший син Дмитра Пєскова — Микола Чоулз, який повернувся до РФ у 2011-2012 роках.

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що речник Кремля Дмитро Пєсков звернувся до нього з проханням взяти його сина до складу воєнізованого формування. Відеосюжет з такою заявою опубліковано пропагандистським Telegram-каналом "Позивний Брюс".

Пригожин розповів, що Пєсков попросив забрати його сина "простим артилеристом", причому раніше син Пєскова прожив частину життя у США чи Англії.

Пригожин додав, що син Пєскова "відпрацював абсолютно нормально".

"Простим артилеристом, по коліно в бруді, гівні, на "Урагані"", — сказав він, уточнивши, що раніше ця інформація не була відома широкому загалу.

Інших відомостей про перебування сина прессекретаря Путіна в лавах ПВК "Вагнер" Пригожин не повідомив, а також і не назвав його імені.

Син Пєскова Микола Чоулз

Водночас під такий опис підходить старший син Пєскова — Микола Чоулз, який мешкав на британських островах протягом приблизно 10 років, але 2011–2012 років повернувся до Росії.

Нагадаємо, що Пригожин поскаржився на нові ПВК, які створюються російськими олігархами, та ситуацію у "Вагнері", якому не вистачає особового складу.

Раніше стало відомо, що адміністрація YouTube видалила всі опубліковані відео та канали ПВК "Вагнер", у яких було понад мільйон переглядів.