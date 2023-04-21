Понад мільйон переглядів: YouTube видалив усі ролики та канали ПВК "Вагнер", — Мінкульт

За словами міністра культури та цифрової трансформації Олександра Ткаченка, найманці використовують відеохостинги для вербування молоді, яку потім відправлять на війну в Україну.

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Адміністрація відеохостингу YouTube видалила всі канали приватної військової компанії "Вагнер", а також відео з сумарним числом переглядів понад 1 мільйон. Про це у п'ятницю, 21 квітня, повідомив міністр культури та цифрової трансформації України (МКІП) Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Деякі відео можуть бути досі доступні або опубліковані заново, тому в міністерстві закликають небайдужих громадян повідомляти про пошту [email protected]. У відомстві пообіцяли оперативно звертати увагу на такі повідомлення.

На думку глави МКІП Ткаченка, попри "жорстку" редакційну політику відеохостингів YouTube та TikTok, вони є ефективним рекламним майданчиком для росіян. Міністр переконаний, що приватні військові компанії РФ, у тому числі ПВК "Вагнер" використовують відеохостинги для вербування молоді до своїх лав, яку потім відправлять на фронт до України.

"Україна вдячна за неупереджену роль, яку YouTube грає у висвітленні агресії РФ проти України досі. Водночас ми вважаємо абсолютно неприпустимим факт, коли найбільший у світі відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватись на своєму майданчику транснаціональної злочинної організації, якій "Вагнер" офіційно визнаний у США, Великій Британії та ЄС", — написав Ткаченко.

Зазначимо, що в понеділок, 17 березня, британський таблоїд The Sun повідомляв, що попри те, що Вашингтон ввів проти ПВК "Вагнер" санкції, на YouTube публікується чимало роликів, які славлять військових злочинців. За даними журналістів, монетизація роликів бойовиків допомагає сплатити боєприпаси для "вагнерівців".

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що ПВК "Вагнер" запустив рекламу на популярному сайті для дорослих PornHub. Реклама приватної військової компанії з'являється безпосередньо перед роликом з порнографічним матеріалом.

Раніше, у червні 2022 року стало відомо, що в Росії намагаються набирати військових у ПВК "Вагнер" через соціальну мережу "ВКонтакті". Контракт пропонували підписати на 4 місяці із зарплатою від 240 тисяч рублів.