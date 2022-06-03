У РФ намагаються набрати найманців у "ПВК Вагнер" через соціальну мережу "Вконтакте" (фото)

Судячи зі скріншоту від користувача цієї соцмережі, є група під назвою "Вакансії у ПВК Вагнер", яка за допомогою рекламної розсилки намагається набрати військових у свою команду. Контракт пропонують підписати на чотири місяці, а зарплату обіцяють від 240 тисяч рублів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Росії намагаються набирати військових до "приватної військової компанії Вагнера" через російську соціальну мережу "Вконтакте". Таке рекламне оголошення вискочило в рекомендаціях одного з користувачів цієї соціальної мережі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Судячи зі скріншоту, у "Вконтакті" є група під назвою "Вакансії у ПВК Вагнер", яка за допомогою рекламної розсилки намагається набрати військових у свою команду. Контракт пропонують підписати на чотири місяці, а зарплату обіцяють від 240 тисяч рублів.

"Хотів у ПВК? Робота для всіх військово-облікових спеціальностей. ЗП від 240 тисяч на місяць", — говорить підпис у рекламі.

Користувач "Вконтакте" зазначив, що найманство карається в Росії.

"Наткнувся сьогодні на таку рекламну посаду в ВК. Мабуть, ВК не в курсі, що в РФ найманство — це злочин, за який передбачено кримінальну відповідальність", — написав він.

Зазначимо, що згідно зі статтею 359 Кримінального кодексу РФ, найманство карається позбавленням волі на термін від чотирьох до восьми років. ПВК "Вагнер" є неофіційною військовою організацією, яка не входить до регулярних збройних сил Росії і не має юридичного статусу на її території. Найманці цієї організації воювали у Сирії, на Донбасі, в Африці та Лівії.

Нагадаємо, 11 березня ЗМІ повідомляли, що у "ПВК Вагнер" набирають на війну в Україні всіх підряд. За інформацією журналістів, критеріїв відбору практично немає, а на український напрямок набирають і тих, кому раніше відмовляли.

29 березня британська розвідка заявляла про те, що Росія відправила на Донбас бойовиків "Вагнера" з Африки та Сирії і планує залучити понад тисячу людей та їх начальство. У Міноборони Британії зазначали, що це вимушений захід через великі втрати в армії РФ.