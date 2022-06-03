В РФ пытаются набрать наемников в "ЧВК Вагнер" через социальную сеть "Вконтакте" (фото)

Судя по скриншоту от пользователя этой соцсети, есть группа под названием "Вакансии в ЧВК Вагнер", которая с помощью рекламной рассылки пытается набрать военных в свою команду. Контракт предлагают подписать на 4 месяца, а зарплату обещают от 240 тысяч рублей.

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В России пытаются набирать военных в "частную военную компанию Вагнера" через российскую социальную сеть "Вконтакте". Такое рекламное объявление выскочило в рекомендациях у одного из пользователей этой социальной сети.

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Судя по скриншоту, во "Вконтакте" есть группа под названием "Вакансии в ЧВК Вагнер", которая с помощью рекламной рассылки пытается набрать военных в свою команду. Контракт предлагают подписать на 4 месяца, а зарплату обещают от 240 тысяч рублей.

"Хотел в ЧВК? Работа для всех военно-учетных специальностей. ЗП от 240 тысяч в месяц", — гласит подпись в рекламе.

Пользователь "Вконтакте" отметил, что наемничество наказуемо в России.

"Наткнулся сегодня на такой рекламный пост в ВК. Видимо, ВК не в курсе, что в РФ наемничество — это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность", — написал он.

Отметим, что согласно статье 359 Уголовного кодекса РФ, наемничество наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. ЧВК "Вагнер" является неофициальной военной организацией, которая не входит в регулярные вооруженные силы России и не имеет юридического статуса на ее территории. Наемники этой организации воевали в Сирии, на Донбассе, в Африке и Ливии.

Напомним, 11 марта СМИ сообщали, что в "ЧВК Вагнера" набирают на войну в Украине всех подряд. По информации журналистов, критерии отбора практически отсутствуют, а на украинское направление набирают и тех, кому прежде отказывали.

29 марта британская разведка заявляла о том, что Россия отправила на Донбасс боевиков "Вагнера" из Африки и Сирии и планируют привлечь более тысячи человек и их начальство. В Минобороны Британии отмечали, что это вынужденная мера из-за больших потерь в армии РФ.