Более миллиона просмотров: YouTube удалил все ролики и каналы ЧВК "Вагнер", — Минкульт

По словам министра культуры и цифровой трансформации Александра Ткаченко, наемники используют видеохостинги для вербовки молодежи, которую потом отправят на войну в Украину.

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Администрация видеохостинга YouTube удалила все каналы частной военной компании "Вагнер", а также видеоролики с суммарным числом просмотров более 1 миллиона. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил министр культуры и цифровой трансформации Украины (МКИП) Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Некоторые видео могут быть до сих пор доступны или опубликованы заново, поэтому в министерстве призывают неравнодушных граждан сообщать о таковых на почту [email protected]. В ведомстве пообещали оперативно обращать внимание на такие сообщения.

По мнению главы МКИП Ткаченко, несмотря на "жесткую" редакционную политику видеохостингов YouTube и TikTok, они служат эффективной рекламной площадкой для россиян. Министр убежден, что частные военные компании РФ, в том числе ЧВК "Вагнер" используют видеохостинги для вербовки молодежи в свои ряды, которую потом отправят на фронт в Украину.

"Украина благодарна за беспристрастную роль, которую YouTube играет в освещении агрессии РФ против Украины до сих пор. В то же время мы считаем абсолютно недопустимым факт, когда крупнейший в мире видеохостинг позволяет беспрепятственно рекламироваться на своей площадке транснациональной преступной организации, которой "Вагнер" официально признан в США, Великобритании и ЕС", — написал Ткаченко.

Отметим, что в понедельник, 17 марта, британский таблоид The Sun сообщал, что несмотря на то, что Вашингтон ввел против ЧВК "Вагнер" санкции, на YouTube публикуется довольно много роликов, прославляющих военных преступников. По данным журналистов, монетизация роликов боевиков помогает оплатить боеприпасы для "вагнеровцев".

Напомним, в марте сообщалось, что ЧВК "Вагнер" запустил рекламу на популярном сайте для взрослых PornHub. Реклама частной военной компании появляется непосредственно перед самим роликом с порнографическим материалом.

Ранее, в июне 2022 года стало известно, что в России пытаются набирать военных в ЧВК "Вагнер" через социальную сеть "Вконтакте". Контракт предлагали подписать на 4 месяца с зарплатой от 240 тысяч рублей.