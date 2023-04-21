Отработал на "Урагане": сын Пескова воевал в ЧВК "Вагнер", — Пригожин (видео)

По словам владельца группы наемников, сын пресс-секретаря Кремля, о котором идет речь, "отработал простым артиллеристом" в ЧВК, а прежде 10 лет жил в США или Англии. Такому описанию соответствует старший сын Дмитрия Пескова — Николай Чоулз, вернувшийся в РФ в 2011–2012 годах.

Related video

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что спикер Кремля Дмитрий Песков обратился к нему с просьбой взять его сына в состав военизированного формирования. Видеосюжет, с таким заявлением опубликован пропагандистским Telegram-каналом "Позывной Брюс".

Пригожин рассказал, что Песков попросил забрать его сына "простым артиллеристом", причем прежде сын Пескова прожил часть жизни в США или Англии.

Пригожин добавил, что сын Пескова отработал абсолютно нормально.

"Простым артиллеристом, по колено в грязи, говне, на "Урагане"", — сказал он, уточнив, что прежде эта информация не была известна широкой общественности.

Других сведений о пребывании отпрыска пресс-секретаря Путина в рядах ЧВК "Вагнер" Пригожин не сообщил, а равно и не назвал его имени.

Сын Пескова Николай Чоулз

Вместе с тем под такое описание подходит старший сын Пескова — Николай Чоулз, который жил на британских островах в течение примерно 10 лет, но 2011–2012 гг. вернулся в Россию.

Напомним, что Пригожин пожаловался на новые ЧВК, которые создаются российскими олигархами, и ситуацию в "Вагнере", которому не хватает личного состава.

Ранее стало известно, что администрация YouTube удалила все опубликованные видео и каналы ЧВК "Вагнер", у которых было свыше миллиона просмотров.