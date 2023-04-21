"Последний резерв": Пригожин пожаловался на новые ЧВК в РФ и ситуацию в "Вагнере"

По словам владельца группы наемников, у ЧВК "Вагнер" осталось только около 6000 человек, способных участвовать в управлении боем. Поэтому он просит у Кремля 200 тысяч из числа мобилизованных и осужденных, чтобы вновь угрожать Украине одновременно с севера и востока.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин возмутился тем, что российское военно-политическое руководство в массовом порядке создает новые частные военные компании и отказывается передать под командование ЧВК "Вагнер" 200 тысяч солдат. Видеосюжет опубликован российским пропагандистским Telegram-каналом "Позывной Брюс".

Пригожин, который, к слову, мог лично отдавать приказы об убийстве украинских военнопленных, утверждает, что в РФ пытаются создать альтернативу ЧВК "Вагнеру" в виде множества небольших ЧВК.

"Пытаются каким-то образом разбавить ЧВК "Вагнер", чтобы это не была одна большая сила, которая может сыграть какую-то роль во внутренней политике", — пояснил Пригожин, сославшись на то, что российские олигархи создают собственные частные армии.

Новые ЧВК в России

Состоятельные российские граждане формируют собственные военные компании: газпромовский "Поток" (в терминологии Пригожина, "Голубой поток"), ЧВК "Бокарева" (предположительно, миллиардера Андрея Бокарева), ЧВК "Редут" и пр.

"Эти ЧВК сначала финансируются кем-то, после этого их бросают — и их должно начать финансировать государство. Понятно, что в государстве хренова туча генералов, офицеров и т.д. которые с удовольствием погреют руки на том, что там какое-то финансирование пошло", — заявил владелец "Вагнера".

Он также добавил, что наемники в новых ЧВК недостаточно оснащены и подготовлены, и часто бегут со своих позиций в районе Бахмута.

"Последний резерв этой страны"

По словам Пригожина, в ЧВК "Вагнер" есть порядка 6000 человек, способных участвовать в управлении боем.

Эти 6000 человек — "последний резерв этой страны", чтоб выиграть в войне, сказал Пригожин и подвел к выводу о том, что ему нужно выделить больше личного состава вместо создания новых ЧВК.

"Я многократно предлагал руководству различного уровня: дайте мне 200 тысяч человек, дайте мне мобилизованных, дайте мне зеков. 100 тысяч — на север, 100 тысяч на юг — и я вам выровняю линию фронта, отодвину от Донецка", — заявил Пригожин, добавив, что в таком случае он сможет отбросить ВСУ на 100 км на востоке Украины и выйти на рубежи, которые были захвачены россиянами на севере Украины в начале масштабного вторжения.

"И заодно закрою донбасское кольцо, чтобы стыдно не было и для того, чтобы можно было объяснить, для чего эта спецоперация делалась", — заявил Пригожин, уточнив, что все же в РФ приняли другие решения: плодить ЧВК.

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Напомним, что Путина будет судить гибридный трибунал, с участием зарубежных судей и на основе юрисдикции Украины.