Зарубежные судьи и юрисдикция Украины: Путина будет судить гибридный трибунал, — СМИ

По данным журналистов, которые ссылаются на источники в ЕС, для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины в ЕС могут провести процесс на основе юрисдикции Украины и международного права с привлечением судей из других стран.

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Представители Брюсселя и стран "Большой семерки" склоняются к тому, что самая реалистичная перспектива привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины — посредством так называемого гибридного трибунала. Об этом 21 апреля сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза, передает Deutsche Welle.

Эксперты из ЕС в области международного права, считают, что международный трибунал на основе украинской юрисдикции наиболее вероятным для этого случая.

Представитель ЕС сказал о "политическом императиве", который состоит в том, чтобы привлечь виновных к ответственности. По его словам, для Евросоюза важно, чтобы Киев ратифицировал Римский статут.

Уголовная ответственность России

В конце прошлого года Еврокомиссия выступила с инициативой создания специального суда для преследования преступления российской агрессии. Представители ЕС рассматривали два возможных варианта: независимый международный трибунал и "гибридный", в котором сочетается юрисдикция конкретной страны (Украины) и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

Преступления, совершенные РФ, расследуются Украиной и еще 14 странами Евросоюза.

В Еврокомиссии отмечают, что в любом случае понадобится поддержка ООН. Это связано с тем, что ответственность за преступления агрессии лежит на высшем руководстве РФ, но в силу международного иммунитета они неподсудны. Чтобы провести трибунал понадобится снять иммунитет с руководства страны-агрессора, в частности с главы государства, главы правительства и главы МИД.

Напомним, что, по мнению юриста, Путин может избежать суда за военные преступления, совершенные армией РФ в Украине.

Ранее сообщалось, что Европарламент проголосовал за "трибунал для Путина". Евродепутаты считают, что ответственность за преступления в Украине лежит на высшем руководстве РФ и Беларуси.