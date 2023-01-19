Европарламент проголосовал за "трибунал для Путина", но есть нюансы

Ответить за развязанную в Украине войну, по мнению европарламентариев, должно высшее руководство России и Беларуси. Однако, как отмечают эксперты, Путин может стать "неприкасаемым" из-за международного иммунитета.

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Европарламент 19 января принял резолюцию о создании специального трибунала для высшего руководства РФ и Беларуси из-за вооруженной агрессии против Украины. Информация об этом появилась на официальном сайте.

"За" это решение проголосовали 427 парламентариев, "против" — 19 европейских депутатов.

[ + – ] Депутаты Европарламента в своем большинстве проголосовали за создание спецтрибунала для РФ и Беларуси

Резолюция Европарламента о спецтрибунале: о чем идет речь в документе

"Парламент заявляет, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом", — говорится в тексте резолюции.

Создание трибунала, утверждают депутаты Европарламента, заполнит вакуум в международном уголовном правосудии и дополнит следственные усилия Международного уголовного суда, поскольку в настоящее время он не может расследовать преступление агрессии, когда оно касается Украины.

Они также подчеркивают, что подготовительная работа ЕС по созданию специального трибунала должна начаться немедленно и должна быть сосредоточена на создании механизмов для суда в сотрудничестве с Украиной.

Такой трибунал должен быть создан на основе международного соглашения при поддержке Генеральной ассамблеи ООН.

Документ носит рекомендательный характер. Однако в нем депутаты ЕС призывают расследовать деятельность не только лидера РФ Владимира Путина и руководства России, но и главы Беларуси Александра Лукашенко.

Однако как пишут эксперты издания Deutsche Welle, формально созданный спецтрибунал не коснется главной политической фигуры РФ — президента Владимира Путина. У главы российского государства есть международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции.

Поэтому, чтобы привлечь Владимира Путина к уголовной ответственности за российско-украинскую войну, которую он де-факто развязал, сначала нужно будет обсудить и провести процедуру снятия с него иммунитета. А для этого нужна поддержка мирового сообщества, поскольку Совет Безопасности ООН парализован в любом вопросе, касающемся войны в Украине. Это происходит потому, что Россия до сих пор постоянный член Совбеза ООН, обладающий правом вето.

Спецтрибунал для РФ: как отреагировали в Украине

Одним из первых на сегодняшнюю резолюцию Европейского парламента отреагировал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Я искренне благодарен за это важное решение. Само преступление агрессии было первопричиной всех варварств, совершенных РФ. И я уверен, что не только для Украины, но и мира важно, чтобы высшее военное и политическое руководство России понесло ответственность за все преступления, за весь террор, совершенный на украинской земле", — написал глава украинского парламента на своей странице в Фейсбуке.

Стефанчук также выразил надежду, что сегодняшнее решение Европарламента поддержат государства-члены ЕС.

Также уже известно, как прокомментировал резолюцию Европейского парламента президент Украины Владимир Зеленский.

"Я приветствую принятие постановления о создании Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Я призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, и справедливость должна восторжествовать", — написал на своей странице в Твиттере Зеленский.

Напомним, в декабре 2022 года Фокус писал о том, какой трибунал для Путина предлагает организовать Европа. Мы информировали своих читателей о том, что даст создание новой инстанции для привлечения Путина к ответственности за войну.

Напомним, 9 января постпред РФ в ООН назвал нелепой идею трибунала против России. Василий Небензя заявил, что у него "нет времени" комментировать предложения украинской стороны.