"Останній резерв": Пригожин поскаржився на нові ПВК у РФ і ситуацію в "Вагнері"

За словами власника групи найманців, у ПВК "Вагнер" залишилося лише близько 6000 осіб, здатних брати участь в управлінні боєм. Тому він просить у Кремля 200 тисяч із числа мобілізованих та засуджених, щоб знову загрожувати Україні одночасно з півночі та сходу.

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин обурився тим, що російське військово-політичне керівництво у масовому порядку створює нові приватні військові компанії та відмовляється передати під командування ПВК "Вагнер" 200 тисяч солдатів. Відеосюжет опубліковано російським пропагандистським Telegram-каналом "Позивний Брюс".

Пригожин, який, до речі, міг особисто віддавати накази про вбивство українських військовополонених, стверджує, що в РФ намагаються створити альтернативу ПВК "Вагнеру" у вигляді багатьох невеликих ПВК.

"Намагаються якимось чином розбавити ПВК "Вагнер", щоб це не була одна велика сила, яка може відіграти якусь роль у внутрішній політиці", — пояснив Пригожин, пославшись на те, що російські олігархи створюють власні приватні армії.

Нові ПВК у Росії

Заможні російські громадяни формують власні військові компанії: газпромівський "Потік" (у термінології Пригожина, "Блакитний потік"), ПВК "Бокарєва" (імовірно, мільярдера Андрія Бокарєва), ПВК "Редут" та ін.

"Ці ПВК спочатку фінансуються кимось, після цього їх кидають — і їх має почати фінансувати держава. Зрозуміло, що в державі хрінова хмара генералів, офіцерів тощо, які із задоволенням погріють руки на тому, що там якесь фінансування пішло", — заявив власник "Вагнера".

Він також додав, що найманці у нових ПВК недостатньо оснащені та підготовлені, і часто тікають зі своїх позицій у районі Бахмута.

"Останній резерв цієї країни"

За словами Пригожина, у ПВК "Вагнер" є близько 6000 осіб, здатних брати участь в управлінні боєм.

Ці 6000 чоловік — "останній резерв цієї країни", щоб виграти у війні, сказав Пригожин і підвів до висновку про те, що йому потрібно виділити більше особового складу замість створення нових ПВК.

"Я багаторазово пропонував керівництву різного рівня: дайте мені 200 тисяч людей, дайте мені мобілізованих, дайте мені зеків. 100 тисяч на північ, 100 тисяч на південь — і я вам вирівняю лінію фронту, відсуну від Донецька", — заявив Пригожин, додавши, що у такому разі він зможе відкинути ЗСУ на 100 км на сході України та вийти на рубежі, які були захоплені росіянами на півночі України на початку масштабного вторгнення.

"І заразом закрию донбаське кільце, щоб соромно не було і для того, щоб можна було пояснити, для чого ця спецоперація робилася", — заявив Пригожин, уточнивши, що все ж таки в РФ ухвалили інші рішення: плодити ПВК.

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