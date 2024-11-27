Викликає задоволення: Пєсков вважає, що високий курс долара не впливає на росіян (відео)

Прессекретар президента РФ запитав у журналіста, у якій валюті він отримує зарплату, і додав, що більшість взаєморозрахунків здійснюється саме в рублях.

Подорожчання долара для росіян буде незначним, адже більшість громадян отримують заробітну плату в рублях. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі Life.ru.

Відповідаючи на запитання про подорожчання долара, представник Кремля вирішив поцікавитися, в якій валюті отримує заробітну плату журналіст.

"А зарплату ви в якій валюті отримуєте? <...> У нас левова частка всіх взаєморозрахунків із Казахстаном здійснюється в рублях і в тенге, що викликає наше задоволення", — заявив Дмитро Пєсков.

Відбувся діалог під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з лідером Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, тому й було наведено такий приклад.

Курс долара в РФ зріс: що відомо

У середу, 27 листопада, російський рубль продовжив знижуватися щодо долара і китайського юаня. З початку серпня курс впав мінімум на 24% і ця тенденція триває.

Станом на 15:45 курс долара досяг позначки 114,5 рублів, євро — 120,6 рублів. Востаннє такий рівень був у середині березня 2022 року, коли проти Росії було запроваджено перші санкційні заходи через початок повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, 6 травня повідомлялося, що фінансові потоки Росії різко скоротилися і ускладнилися після нових санкцій США, писали в FT. Обмеження на платежі справили стримувальний вплив далеко за межами тіньової торгівлі компонентами для російського ВПК, оскільки банки замість того, щоб порушити санкції США, припинили цілі категорії транзакцій з Москвою.