Вызывает удовлетворение: Песков считает, что высокий курс доллара не влияет на россиян (видео)

Пресс-секретарь президента РФ спросил у журналиста, в какой валюте он получает зарплату и добавил, что большинство взаиморасчетов производится именно в рублях.

Подорожание доллара для россиян будет незначительным, ведь большинство граждан получают заработную плату в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Life.ru.

Отвечая на вопрос о подорожании доллара представитель Кремля решил поинтересоваться, в какой валюте получает заработную плату журналист.

"А зарплату вы в какой валюте получаете? <…> У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение", — заявил Дмитрий Песков.

Произошел диалог во время встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, поэтому и был приведен такой пример.

Курс доллара в РФ вырос: что известно

В среду, 27 ноября, российский рубль продолжил снижаться по отношению к доллару и китайскому юаню. С начала августа курс упал минимум на 24% и эта тенденция продолжается.

По состоянию на 15:45 курс доллара достиг отметки 114,5 рублей, евро — 120,6 рублей. Последний раз такой уровень был в середине марта 2022 года, когда против России были введены первые санкционные меры из-за начала полномасштабной войны против Украины.

Напомним, 6 мая сообщалось, что финансовые потоки России резко сократились и усложнились после новых санкций США, писали в FT. Ограничения на платежи оказали сдерживающее влияние далеко за рамками теневой торговли компонентами для российского ВПК, поскольку банки вместо того, чтобы нарушить санкции США, прекратили целые категории транзакций с Москвой.