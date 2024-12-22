Пресс-секретарь Путина познакомил внучку с Ани Лорак (фото, видео)

Дмитрий Песков привел внучку на ледовое шоу своей третьей жены Татьяны Навки. В здание ледовой арены он вошел в обнимку с Ани Лорак.

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Пресс-секретарь российского президента привел внучку Алису на ледовое шоу своей жены Татьяны Навки "Щелкунчик", пишут росСМИ. В сказке на льду дебютировала его 10-летняя дочь Надежда, сыграв одну из центральных ролей в шоу.

В здание арены он зашел в обнимку с Ани Лорак ((настоящее имя Каролина Куек), украинской певицей Ани Лорак, которая живет и работает в России, обходя тему войны и продолжая развивать карьеру в стране-агрессоре. Более того, в феврале 2024 года она подала документы на получение паспорта РФ.

В "Щелкунчике" Куек стала голосом "Крысиной королевы". Татьяна Навка давно дружит с певицей и даже публично восторгалась ею. Кроме того, она называет Лорак человеком "из своей команды".

Татьяна Навка восторгается Ани Лорак Фото: Скриншот

Ани Лорак озвучила на шоу Навки "Крысиную королеву" Фото: КП

Песков является отцом пяти детей, и о том, что стал дедом уже давно, рассказал только в августе 2024 года. О внучке он говорил, что она "уже такая взрослая девушка", и ему интересно, когда она во время очень редких бесед рассказывает ему "о мировоззрении".

В сентябре 2022 года старший сын Пескова, рожденный в первом браке, попал в скандал. После объявления частичной мобилизации в РФ ведущие YouTube-канала "Популярная политика" под видом сотрудников военных комиссариатов позвонили Николаю с требованием явиться на мобилизационный пункт, в ответ на что тот заявил:

"Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Он также пообещал "решить этот вопрос на другом уровне".

В апреле 2023 года ныне покойный главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил военному корреспонденту Александру Симонову, что Песков-младший прошел службу в ЧВК "Вагнер" в качестве артиллериста в составе расчета РСЗО "Ураган".

"Отработал абсолютно нормально простым артиллеристом, по колено в грязи, говне, на "Урагане". Мало кто об этом знает", – заявил он.

Николай Песков – правнук советского полководца Семена Буденного, поскольку его матерью являлась внучка военного, Анастасия Буденная. Очевидно, Алиса является дочерью Николая Пескова, хотя никаких комментариев по этому поводу нет.

Второй женой Пескова стала дочь дипломата Екатерина Солоцинская. В этом браке родились дочь Лиза и сыновья Мик и Дени. Она живет в Париже. В феврале 2022 года на фоне российского вторжения на Украину опубликовала в соцсетях хештег #нетвойне, который потом удалила. В 2022 году Евросоюз, США и ряд других стран ввели против нее персональные санкции.

Еще будучи в браке с Солоцинской, Песков увлекся фигуристкой Татьяной Навкой, которая в марте 2022 года попала под персональные санкции США и Японии. У пары, которая поженилась в 2015-м, растет дочь Надежда.

Надежда Пескова на шоу "Щелкунчик" Фото: КП

Кроме нее, у Навки есть старшая дочь, Александра, от брака с Александром Жулиным.

Семья Пескова и Навки

Ранее Фокус писал, что Песков считает, что высокий курс доллара не влияет на россиян.