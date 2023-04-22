"Простой артиллерист": росСМИ показали "фронтовые" фото сына Пескова

Сын спикера Кремля Николай Чоулз сказал, что много лет назад дал присягу служить России. Пропагандисты перестарались с доказательствами — нашли кадры военной присяги сына Петра Порошенко и написали, что это был Чоулз.

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Российские пропагандисты нашли фотографию старшего сына спикера Кремля Дмитрия Пескова Николая Чоулза в военной экипировке. Снимок появился в Telegram-канале Russia Today.

"Несколько слов про моего друга и брата Николая Пескова. То, что он защищал нашу с вами родину в рядах ЧВК "Вагнер", я знал уже давно. Спасибо [главе ЧВК "Вагнер"] Евгению Пригожину, что обнародовал этот факт отдельно взятого сильного мужского поступка", — отметили пропагандисты.

По словам Пригожина, сын Пескова отработал "абсолютно нормально" простым артиллеристом

Песков-младший сказал, что якобы дал присягу служить России много лет назад, а задолго до войны на Донбассе он представлял свой род войск на параде Победы 9 мая.

Пригожин рассказывал, что Дмитрий Песков просил забрать его сына "простым артиллеристом".

"Отработал абсолютно нормально простым артиллеристом, по колено в грязи, говне, на "Урагане". Мало кто об этом знает", — говорил Пригожин.

Сына Пескова перепутали с сыном Петра Порошенко

Провластный российский политолог Сергей Марков показал фото сына пятого президента Украины Петра Порошенко, где он принимает воинскую присягу и указал, что это — сын Пескова.

На заднем плане даже виден сам Петр Порошенко, но Маркова это не смутило.

"Это фото Николая Пескова, сына Дмитрия Пескова, дающего присягу. Появились свидетели, которые служили в "Вагнере" вместе с Николаем Песковым", — написал политолог.

Чуть позже он удалил фотографию сына Петра Порошенко, пообещав разобраться с ситуацией.

"Посчитал долгом": сын Пескова подтвердил, что воевал в Украине за ЧВК "Вагнер"

Газета "Комсомольская правда" сразу взяла интервью у сына Пескова. Он говорит, что пойти на фронт была его инициатива.

"Я посчитал это своим долгом. Я просто был обязан участвовать, должен был помочь всем, кто там находился. Я не мог сидеть в стороне и смотреть, как и друзья, и другие люди уходят туда", — сказал Чоулз.

По его словам, вся семья переживала за бойца перед отправкой на фронт.

"Мы все собрались. Я рассказал, что я принял такое решение. Отговаривать не стали. Спросили, а уверен ли я, что понимаю, куда иду? Я ответил: да. И они сказали, что, вперед" — добавил он.

Сын Пескова признался, что когда решил поехать на войну, то не знал как "правильно туда попасть".

"Когда все начиналось, не так было много информации, как сейчас. Да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог", — заявил Чоулз.

При этом сын пресс-секретаря Кремня не уточнил, почему присоединился к рядам "вагнеровцев", а не Минобороны России. По прибытию в часть никто якобы не знал, кто такой Песков-младший, так как тот сменил фамилию.

"Там мы общаемся не по именам, не по фамилиям, а по позывным, это упростило задачу", — объяснил сын топ-чиновника.

Воевал Николай Чоулз чуть меньше полугода по контракту, а после Нового года уже получил медаль "За отвагу".

"Это уже за определенный боевой подвиг. Весь мой экипаж (три человека) совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу", — заключил он.

Напомним, что старший сын Пескова Николай Чоулз жил на британских островах около 10 лет, но в 2011–2012 годах переехал в Россию.

Фокус 21 апреля писал, что видеохостинг YouTube удалил все каналы ЧВК "Вагнер" и видеоролики с общим числом просмотров более 1 миллиона.