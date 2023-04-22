"Простий артилерист": росЗМІ показали "фронтові" фото сина Пєскова

Син спікера Кремля Микола Чоулз сказав, що багато років тому присягнув служити Росії. Пропагандисти перестаралися з доказами – знайшли кадри військової присяги сина Петра Порошенка та написали, що це був Чоулз.

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Російські пропагандисти знайшли фотографію старшого сина спікера Кремля Дмитра Пєскова Миколи Чоулза у військовому екіпіруванні. Знімок з'явився у Telegram-каналі Russia Today.

"Кілька слів про мого друга та брата Миколу Пєскова. Те, що він захищав нашу з вами батьківщину в лавах ПВК "Вагнер", я знав уже давно. Дякую [голові ПВК "Вагнер"] Євгену Пригожину, що оприлюднив цей факт окремо взятого сильного чоловічого вчинку", — зазначили пропагандисти.

За словами Пригожина, син Пєскова відпрацював "абсолютно нормально" простим артилеристом

Пєсков-молодший сказав, що нібито присягнув служити Росії багато років тому, а задовго до війни на Донбасі він представляв свій рід військ на параді Перемоги 9 травня.

Пригожин розповідав, що Дмитро Пєсков просив забрати його сина "простим артилеристом".

"Відпрацював абсолютно нормально простим артилеристом, по коліно у багнюці, гівні, на "Урагані". Мало хто про це знає", — говорив Пригожин.

Сина Пєскова переплутали з сином Петра Порошенка

Провладний російський політолог Сергій Марков показав фото сина п'ятого президента України Петра Порошенка, де він приймає військову присягу і зазначив, що це син Пєскова.

На задньому плані навіть видно самого Петра Порошенка, але Маркова це не збентежило.

"Це фото Миколи Пєскова, сина Дмитра Пєскова, який дає присягу. З'явилися свідки, які служили у "Вагнері" разом із Миколою Пєсковим", — написав політолог.

Трохи згодом він видалив фотографію сина Петра Порошенка, пообіцявши розібратися із ситуацією.

"Вважав обов`язком": син Пєскова підтвердив, що воював в Україні за ПВК "Вагнер"

Газета "Комсомольська правда" одразу взяла інтерв'ю у сина Пєскова. Він каже, що піти на фронт була його ініціатива.

"Я вважав це своїм обов'язком. Я просто був зобов'язаний брати участь, мав допомогти всім, хто там перебував. Я не міг сидіти осторонь і дивитися, як і друзі, і інші люди йдуть туди", — сказав Чоулз.

За його словами, вся родина переживала за бійця перед його відправкою на фронт.

"Ми всі зібралися. Я розповів, що я прийняв таке рішення. Відмовляти не стали. Запитали, а чи я впевнений, що розумію, куди йду? Я відповів: так. І вони сказали, що вперед" — додав він.

Син Пєскова зізнався, що коли вирішив поїхати на війну, то не знав, як "правильно туди потрапити".

"Коли все починалося, не так було багато інформації, як зараз. Так, мені довелося звернутися до батька. Я запитав, як мені правильно зв'язатися із ПВК. І він мені в цьому допоміг", — заявив Чоулз.

При цьому син прессекретаря Кремля не уточнив, чому приєднався до лав "вагнерівців", а не Міноборони Росії. Після прибуття в частину ніхто нібито не знав, хто такий Пєсков-молодший, бо той змінив прізвище.

"Там ми спілкуємося не за іменами, не за прізвищами, а за позивними, це спростило завдання", — пояснив син топчиновника.

Воював Микола Чоулз трохи менше пів року за контрактом, а після Нового року вже отримав медаль "За відвагу".

"Це вже за певний бойовий подвиг. Весь мій екіпаж (три людини) здійснив подвиг. У нас був один цікавий виїзд. Більше я сказати не можу", — сказав він.

Нагадаємо, що старший син Пєскова Микола Чоулз жив на британських островах близько 10 років, але у 2011–2012 роках переїхав до Росії.

Фокус 21 квітня писав, що відеохостинг YouTube видалив усі канали ПВК "Вагнер" та відеоролики із загальним числом переглядів понад 1 мільйон.