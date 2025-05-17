Военные стесняются надевать пиксель: для работников ТЦК могут разработать новую форму

Работникам территориального центра комплектования и социальной поддержки могут разработать другую форму.

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С соответствующим требованием к Верховной Раде Украины и Кабинету министров обратился народный депутат от политической партии "Европейская солидарность", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Алексей Гончаренко.

Обращение Алексея Гончаренко по разработке новой формы Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

По словам депутата, к нему в течение последнего года поступают многочисленные обращения от военнослужащих, которые просят решить проблему с унифицированной формой. Сейчас работники ТЦК носят военную форму, которая внешне не отличается от той, что используют защитники на фронте. Это приводит к тому, что людей в форме путают, а сами военные стесняются ее надевать в отпуске или вне фронта из-за негативного отношения со стороны гражданских.

"Кроме того, согласно сообщениям СМИ и социальных сетей, были случаи, когда военнослужащих или военнообязанных избивали из-за ошибки или недоразумения относительно того, что они якобы спутали с работниками ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки). Эти случаи обычно возникали во время перемещения военных по улицам в военной форме", — говорится в обращении.

Депутат добавил, что военные "стали стесняться надевать пиксель". Они чувствуют косые взгляды, их обходят, а иногда "даже доходит до драки".

Алексей Гончаренко отметил, что военные, которые защищают нашу страну на фронте, не могут больше носить собственную форму во время отпуска. Поэтому этот вопрос нужно решить путем разработки различной формы для работников ТЦК и военных.

Ранее Фокус писал, что нардеп Дмитрий Микиша раскритиковал работу ТЦК. Он отметил, что работники этой структуры получают 2 млрд евро взяток.

Напомним, священник Православной церкви Украины Алексей Филюк разрешил своей пастве сообщать терцентрам комплектования о тесте, который плохо себя ведет. Священник пояснил, что такого человека можно отправить в армию, но только при выполнении дополнительных условий.