Чоловік порізав собі руку в ТЦК на Миколаївщині: у відомстві назвали це "перформансом"

Військовозобов'язаний у Миколаївській області порізав собі руку перед проходженням військово-лікарської комісії в одному з районних територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. У ТЦК назвали інцидент "перфомансом" на знак "протесту".

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Про це повідомляють у пресслужбі Миколаївського обласного ТЦК та СП 18 травня.

У відомстві розповіли, що жителю Первомайського району Миколаївської області вручили повістку на уточнення облікових даних за місцем проживання під час перевірки військово-облікових документів на Київщині. За словами працівників ТЦК, чоловік вчасно не оновив облікові дані та автоматично потрапив у розшук через систему "Оберіг".

Пресслужба відомства зазначила, що 7 травня військовозобов'язаний прийшов до Первомайського районного ТЦК та СП, і після уточнення даних його направили на проходження ВЛК.

"Проте замість проходження ВЛК, військовозобов’язаний з незрозумілих причин вирішив вдатися до перформансу. Провокація була продумана і запланована, адже напередодні увечері у соцмережі він закликав людей прийти підтримати його "протест", — заявили в обласному військкоматі.

Повідомляється, що чоловік вранці 12 травня попередньо викликав бригаду "швидкої", прийшов до районного ТЦК з "групою людей" і там порізав собі руку. у пресслужбі відомства стверджують, що медики одразу надали військовозобов'язаному допомогу та загрози його здоров'ю не було. В обласному ТЦК заявили, що військовослужбовці районного територіального центру діяли в межах чинного законодавства, і закликали "не вестися на провокативні заклики", які дискредитують мобілізацію в Україні та підривають обороноздатність.

У Миколаївському ОТЦК назвали інцидент в одному з районних терцентрів "перфомансом" Фото: скриншот

Про те, що в Первомайську місцевий активіст "порізав руку на знак протесту проти неправомірних дій представників ТЦК і поліції", 12 травня повідомляли місцеві пабліки в Telegram.

Нагадаємо, поліція Харківської області 18 травня повідомила, що 39-річний харків'янин скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна ТЦК. У місцевих Telegram-каналах пишуть, що рідні загиблого не згодні з версією правоохоронців і заявляють, що при попередньому затриманні співробітники ТЦК побили чоловіка.

Народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко 18 травня заявив, що працівникам ТЦК треба видати спецформу. За його словами, військові скаржаться йому, що під час відпустки люди "шарахаються" від них через "піксель".