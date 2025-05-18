"Люди бояться військових": Гончаренко пояснив, чому працівникам ТЦК треба видати спецформу (відео)

Працівникам ТЦК слід видавати окрему форму, а не "піксель", як у діючих військових ЗСУ. Мобілізацією в принципі не повинні займатися військові.

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Про ініціативу розповів в ефірі телеканала "Київ24" народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Працівники ТЦК носять звичайну форму ЗСУ "піксель". За словами політика, через це до нього звертаються багато військових і кажуть: "Ми приїжджаємо додому у відпустку або у справах у тиловий. Від нас шарахаються люди, бояться нас. І для нас це дуже прикро, ми захищаємо цю державу".

Як каже нардеп, у ЗСУ є багато різних видів форм-одностроїв.

"Нічого образливого в цьому не буде. Люди, які виконують функцію мобілізації, матимуть свій однострій", — продовжив він.

Гончаренко пропонує вирішувати проблему з ТЦК кардинально: військові в принципі не повинні займатися мобілізацією. Функції рекрутингу в конкретних бригадах цілком вистачить для пошуку людей в армію.

"Досвід 3-ї ОШБр, "Азова", "Хартії" та інших показує, що абсолютно може вистачити людей, якщо створити нормальну систему мотивації і нормально з людьми говорити", — вважає він.

По-друге, дійсно потрібно змінити і ставлення до військових. Потрібно повернути виплати, дати іпотеку, соціальний захист і зрозумілі терміни служби, то цивільні центри рекрутингу впораються з функцією мобілізації, підсумував він.

Нагадаємо, раніше Гончаренко просив Верховну Раду і Кабінет Міністрів України врегулювати питання форми для співробітників ТЦК. Він заявляв, що військові соромляться вдягати "піксель".

Міністерство оборони України вимагало від обмежено придатних до військової служби українців швидше пройти повторну військово-лікарську комісію. Якщо не зробити цього до 5 червня, можна отримати штраф.