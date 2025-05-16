Три тижні в запасі: обмежено придатні до служби в ЗСУ мають швидше пройти ВЛК, — Міноборони

Обмежено придатні до військової служби українці віком від 25 до 60 років зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня включно.

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Про це повідомило Міністерство оборони України.

Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на вимогу закону. Військовозобов'язані можуть отримати направлення на медкомісію від територіального центру комплектування (ТЦК) або самостійно в електронній системі "Резерв+".

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК. Це може бути ВЛК при ТЦК, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі потрібно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію та результати попередніх медичних обстежень.

Лікарі-фахівці проведуть повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами. За результатами огляду лікарі дадуть новий висновок щодо придатності або непридатності до служби в ЗСУ.

Що загрожує тим, хто не пройде медкомісію повторно?

Якщо обмежено придатні до служби не пройдуть медкомісію до 5 червня, ТЦК подаватимуть звернення до Нацполіції України про вчинення військовозобов'язаними адміністративного правопорушення.

Для звернень до поліції будуть залучені дані з Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, а також єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.

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