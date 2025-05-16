Три недели в запасе: ограниченно пригодные к службе в ВСУ должны скорее пройти ВВК, – Минобороны

Ограниченно пригодные к военной службе украинцы возрастом от 25 до 60 лет обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня включительно.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Лица с инвалидностью любой группы не подлежат повторному прохождению ВВК по требованию закона. Военнообязанные могут получить направление на медкомиссию от территориального центра комплектования (ТЦК) или самостоятельно в электронной системе "Резерв+".

С полученным направлением необходимо обратиться в военно-врачебную комиссию, определенную ТЦК. Это может быть ВЛК при ТЦК, военном госпитале или другом учреждении здравоохранения. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, военно-учетные документы, медицинскую документацию и результаты предварительных медицинских обследований.

Врачи-специалисты проведут повторное медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе по обновленным требованиям. По результатам осмотра врачи дадут новое заключение о пригодности или непригодности к службе в ВСУ.

Что грозит тем, кто не пройдет медкомиссию повторно?

Если ограниченно пригодные к службе не пройдут медкомиссию до 5 июня, ТЦК будут подавать обращения в Нацполицию Украины о совершении военнообязанными административного правонарушения.

Для обращений в полицию будут задействованы данные из Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, в Верховной Раде объясняли, почему в ВСУ не проводят демобилизацию солдат. Украинское командование, по мнению спикера парламента Руслана Стефанчука, должна выработать справедливые механизмы ротаций и отпусков.

Военное положение в Украине президент Владимир Зеленский продлил до 6 августа в 15-й раз за время российского вторжения.