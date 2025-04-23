"Втратимо державність": Стефанчук пояснив, чому досі немає закону про демобілізацію (відео)

Демобілізація під час повномасштабної війни з Росією загрожує Україні втратою державності. Водночас спікер Ради визнає, що воювати з росіянами чотири роки поспіль нестерпно важко.

Related video

Необхідно забезпечити справедливий підхід до тих, хто воює на передовій, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Громадському радіо".

У Раді говорили, що воєнний стан не призведе до автоматичної демобілізації в ЗСУ

Далі спікер сказав, що не знає жодної країни, яка під час війни проводила демобілізацію військових. Єдиний історичний приклад — Українська Народна Республіка 1919 року.

"Результат цього ми також знаємо. Тоді ми втратили на великий період нашу українську державність", — зауважив він.

Стефанчук погодився з тим, що чотири роки поспіль воювати з росіянами нестерпно важко. Україна має виробити справедливий підхід до службовців на передовій: налагодити механізми ротацій, відпусток та інших процесів.

"Ми очікуємо відповідних рішень від ЗСУ. Вони мають прийти і сказати: "друзі, ми плануємо так і так". Якщо для цього потрібен закон, Рада розгляне його", — заявив він.

При цьому багато речей, за його словами, необов'язково проводити в законодавчій площині. Достатнім буде рівень постанов Кабінету Міністрів. А питання ротації — точно внутрішня справа самої армії.

"Я знаю підрозділи, де це все налагоджено: люди ходять у ротації, отримують відпустки та інше. Питання скоріше не в законах, а в обміні досвідом із такими підрозділами", — підсумував спікер.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський говорив, що скасування воєнного стану в Україні не призведе до автоматичної демобілізації.

Президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан в Україні з 9 травня до 6 серпня. Парламент уже в 15-й раз схвалив це рішення.