"Люди боятся военных": Гончаренко объяснил, почему работникам ТЦК надо выдать спецформу (видео)

Работникам ТЦК следует выдавать отдельную форму, а не "пиксель", как у действующих военных ВСУ. Мобилизацией в принципе не должны заниматься военные.

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Об инициативе рассказал в эфире телеканала "Киев24" народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Работники ТЦК носят обычную форму ВСУ "пиксель". По словам политика, из-за этого к нему обращаются многие военные и говорят: "Мы приезжаем домой в отпуск или по делам в тыловой. От нас шарахаются люди, боятся нас. И для нас это очень обидно, мы защищаем это государство".

Как говорит нардеп, в ВСУ имеется много различных видов форм-одностроев.

"Ничего обидного в этом не будет. Люди, исполняющие функцию мобилизации, будут иметь свой однострой", — продолжил он.

Гончаренко предлагает решать проблему с ТЦК кардинально: военные в принципе не должны заниматься мобилизацией. Функции рекрутинга в конкретных бригадах вполне хватит для поиска людей в армию.

"Опыт 3-й ОШБр, "Азова", "Хартии" и других показывает, что абсолютно может хватить людей, если создать нормальную систему мотивации и нормально с людьми говорить", — считает он.

Во-вторых, действительно нужно изменить и отношение к военным. Нужно вернуть выплаты, дать ипотеку, социальную защиту и понятные сроки службы, то гражданские центры рекрутинга справятся с функцией мобилизации, заключил он.

Напомним, ранее Гончаренко просил Верховную Раду и Кабинет Министров Украины урегулировать вопрос формы для сотрудников ТЦК. Он заявлял, что военные стесняются надевать "пиксель".

Министерство обороны Украины требовало от ограниченно пригодных к военной службе украинцев быстрее пройти повторную военно-врачебную комиссию. Если не сделать этого до 5 июня, можно получить штраф.