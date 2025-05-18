Мужчина порезал себе руку в ТЦК на Николаевщине: в ведомстве назвали это "перформансом"

Военнообязанный в Николаевской области порезал себе руку перед прохождением военно-врачебной комиссии в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ТЦК назвали инцидент "перфомансом" в знак "протеста".

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Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского областного ТЦК и СП 18 мая.

В ведомстве рассказали, что жителю Первомайского района Николаевской области вручили повестку на уточнение учетных данных по месту жительства во время проверки военно-учетных документов на Киевщине. По словам работников ТЦК, мужчина вовремя не обновил учетные данные и автоматически попал в розыск через систему "Оберіг".

Пресс-служба ведомства отметила, что 7 мая военнообязанный пришел в Первомайский районный ТЦК и СП, и после уточнения данных его направили на прохождение ВВК.

"Однако вместо прохождения ВВК, военнообязанный по непонятным причинам решил прибегнуть к перформансу. Провокация была продумана и запланирована, ведь накануне вечером в соцсети он призвал людей прийти поддержать его "протест", — заявили в областном военкомате.

Сообщается, что мужчина утром 12 мая предварительно вызвал бригаду "скорой", пришел в районный ТЦК с "группой людей" и там порезал себе руку. в пресс-службе ведомства утверждают, что медики сразу оказали военнообязанному помощь и угрозы его здоровью не было. В областном ТЦК заявили, что военнослужащие районного территориального центра действовали в рамках действующего законодательства, и призвали "не вестись на провокационные призывы", которые дискредитируют мобилизацию в Украине и подрывают обороноспособность.

В Николаевском ОТЦК назвали инцидент в одном из районных терцентров "перфомансом" Фото: скриншот

О том, что в Первомайске местный активист "порезал руку в знак протеста против неправомерных действий представителей ТЦК и полиции", 12 мая сообщали местные паблики в Telegram.

Напомним, полиция Харьковской области 18 мая сообщила, что 39-летний харьковчанин совершил самоубийство, выпрыгнув из окна ТЦК. В местных Telegram-каналах пишут, что родные погибшего не согласны с версией правоохранителей и заявляют, что при предварительном задержании сотрудники ТЦК избили мужчину.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 18 мая заявил, что работникам ТЦК надо выдать спецформу. По его словам, военные жалуются ему, что во время отпуска люди "шарахаются" от них из-за "пикселя".