Харків'янин загинув, вистрибнувши з вікна ТЦК: рідні не вірять у самогубство, — соцмережі

У Харкові 39-річний чоловік вистрибнув із третього поверху будівлі на території ТЦК і помер від отриманих травм.

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Про інцидент, який трапився 12 травня, поліція Харківщини повідомила шість днів по тому.

На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти. Під час огляду тіла вони не виявили ознак насильницької смерті, зафіксувавши травми, отримані внаслідок падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань.

Слідство у справі триває.

Тимчасом рідні та друзі загиблого не згодні з версією поліції, про що пише місцевий телеграм-канал "Х*** Харків". За їхніми словами, чоловіка двічі затримували. Перший раз його побили, а за три дні знову затримали і відвезли в ТЦК. Згодом рідним повідомили про його смерть, назвавши це самогубством.

У поліції ці заяви категорично заперечують.

Раніше мешканка Світловодська Кіровоградської області в соцмережах поскаржилася на силову мобілізацію її батька. За її словами, співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки побили чоловіка і намагалися посадити в "бус", незважаючи на його непридатність.

Нагадаємо, Фокус писав, що військового ТЦК у Харкові, який бив у живіт вчителя історії, відсторонили від роботи, а інцидент кваліфікували як "хуліганство". Ми також розповідали, що народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що працівникам ТЦК слід видавати окрему форму, а не "піксель", як у чинних військових ЗСУ.