"Забита лопатка та травми шиї": жителька Світловодська звинуватила ТЦК у побитті її батька (відео)

Жителька Світловодська Кіровоградської області в соцмережах поскаржилася на силову мобілізацію її батька. За її словами, співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки побили чоловіка та намагалися посадити до "буса" попри його непридатність. У ТЦК на момент публікації матеріалу не коментували інцидент.

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Надані користувачкою @itsdaska відео та фото опублікувала 15 травня сторінка chp_svitlovodsk в Instagram.

На відео можна побачити, як люди у формі військовослужбовців і правоохоронців намагаються підняти з землі чоловіка в цивільному.

Користувачка соцмережі, яка надала матеріали, стверджує, що співробітники територіального центру побили її батька. За її словами, вранці їй зателефонувала мати та сказала, що "ТЦК ламає тата", і у слухавку було чутно звуки побиття та погрози вбивством.

Причиною, за словами користувачки, була відмова одразу надати документи на перевірку.

"Його скрутили та закинули в багажник білого Duster’а, привезли на заправку Чіпо, де стояли два буси ТЦК, переодягли авто на цивільні номери — і далі "на полювання". Коли ми з мамою приїхали, батько вже надав документи. Ми кинулись до буса — тата тримали силоміць. Його витягували з машини, принижували, обзивали, говорили, що "вже своє відвоювали — тепер його черга", — розповіла дівчина.

Співробітники ТЦК у Світловодську нібито побили чоловіка через відмову надати документи Фото: Instagram / chp_svitlovodsk Користувачка Instagram заявила про побиття її батька співробітниками ТЦК Фото: Instagram / chp_svitlovodsk

За словами жительки Світловодська, чоловік непридатний через порушення слуху, а також колись мав переломи обох ніг. Дівчина стверджує, що після побоїв проти її батька було порушено справу про порушення правил військового обліку за ст. 210 КУпАП.

"Ми викликали поліцію, просили відвезти до лікарні. ТЦК вимагало везти його у військкомат. Тільки коли батько дістав ніж і сказав, що поріже собі вени, якщо його не пустять до лікарні — його нарешті відпустили. У лікарні: забита лопатка, синці, травма шиї — його душили", — розповіла користувачка.

Жителька Світловодська розповіла про силову мобілізацію її батька Фото: скриншот За словами жительки Світловодська, співробітники ТЦК нанесли травми її батькові Фото: скриншот

Реакція ТЦК на конфлікт у Світловодську

У 1-му відділі Олександрійського РТЦК та СП міста Світловодськ та Кіровоградському обласному ТЦК та СП на момент публікації новини не коментували відео та звинувачення на адресу військових.

Нагадаємо, 14 травня Фокус писав про ДТП з бусом ТЦК у Києві. Під час аварії в мікроавтобусі перевозили мобілізованих.

Також 14 травня в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Харківській області повідомили, що військового ТЦК у Харкові, який бив у живіт учителя історії, відсторонили від роботи, а інцидент кваліфікували як "хуліганство".