Розслідують "хуліганство": військового ТЦК у Харкові відсторонили від роботи через побиття вчителя

В мережі поширилося відео, на якому військовослужбовець районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Харкові б'є у живіт учителя історії. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство", проте підозру працівник ТЦК наразі не отримував.

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Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Харківській області кореспонденту інформаційного агентства Укрінформ.

В коментарі журналістам речниця Харківського обласного ТЦК та СП Олена Родіна в коментарі агентству підтвердила, що чоловік у військовій формі на відео є співробітником територіального центру, та зазначила, що його відсторонено від роботи. У відомстві проводять службове розслідування.

"Ми засуджуємо поведінку військовослужбовця, так не повинно бути, що б не відбувалося, що б йому не сказали. Ми також розуміємо, що це військовослужбовець з фронту, і просто так він такого б не зробив, хоча це, звичайно ж, не є нормою", — сказала речниця.

За її словами, співробітник ТЦК має статус учасника бойових дій.

Побиття вчителя співробітником ТЦК у Харкові: коментар адвоката

Адвокат Роман Лихачов у коментарі інформаційному агентству припустив, що покарання за статтею "хуліганство" може бути м'якшим, ніж очікує суспільство. Він зазначив, без медичної експертизи та тілесних ушкоджень кримінального провадження не буде взагалі.

"Щодо кваліфікації. Поліція діє таким чином, нібито не знає, що йдеться про військовослужбовців. Наскільки я розумію, фігурують "люди у військовій формі", тобто це навіть не військові, а "схожі на військових". І з тих справ, які мені траплялися, потім людину-фігуранта звільняють заднім числом, або він виявляється представником добровольчого формування, тому повністю відпадає ця кваліфікація — нанесення тілесних ушкоджень саме представниками військкоматів", — пояснив Лихачов.

Якби було чітко визначено, що правопорушником є військовослужбовець ТЦК, кримінальним провадженням мало б займатися Державне бюро розслідувань, додав адвокат.

Розв'язати проблему конфліктів із ТЦК, на думку Лихачова, могли б боді-камери.

Начальник інформаційного відділу Дергачівської міської ради, друг постраждалого Олександр Кулік своєю чергою заявляє, що вчителя побив військовослужбовець Сергій В. За словами Олександра Куліка, нині співробітник ТЦК раніше публікував у соціальних мережах антиукраїнські дописи та висловлювався на підтримку "Антимайдану".

Співробітник ТЦК у Харкові бив учителя у живіт

Місцеві пабліки 11 травня поширили відео, на якому військовослужбовець ТЦК та СП двічі б'є у живіт молодого чоловіка, одягненого в цивільне. У Харківському обласному ТЦК і СП прокоментували кадри та заявили, що інцидент стався через "провокаційні дії з боку громадянина", однак засудили застосування військовим фізичної сили та зобов'язалися провести службове розслідування.

Міський голова Харкова Ігор Терехов 13 травня виступив на захист харків'янина, якого вдарив працівник ТЦК. Він розповів, що постраждалий працює вчителем і викладає в старших класах історію та "Захист Вітчизни". За словами мера, молодий чоловік має бронювання від мобілізації та мав усі необхідні документи з собою, однак попри відсутність агресії з його боку працівники ТЦК застосували до нього силу. Терехов звернувся до правоохоронних органів із вимогою розслідувати інцидент.