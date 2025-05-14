У Києві сталось ДТП з бусом ТЦК, в якому сиділи мобілізовані: що кажуть військкоми (відео)

Київський міський територіальний центр комплектування розповів про обставини дорожньо-транспортної пригоди зі службовим мікроавтобусом. Військкоми пояснили, що аварія сталась з вини мобілізованого, який перебував у кабіні. На відео з соцмереж бачимо перехилений білий бус, до десятка спецмашин. За однією з версій, громадяни в кабіні утримувались у кайданках.

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Про деталі ДТП з бусом ТЦК ідеться у дописі на сторінці Facebook столичного військкомату.

Заява Київського ТЦК з'явилась у мережі близько 18 год 14 травня, майже через добу після появи відео з кадрами аварії. Військкоми підтвердили надзвичайну ситуацію, яка сталась зі службовим автомобілем. Вказано, що автомобіль їхав у збірний пункт та перевозив мобілізованих. У якийсь момент один з них смикнув кермо і сталась аварія, ідеться у дописі військкомату. Внаслідок ДТП поранено працівників ТЦК: вони у лікарні, а їхнє життя у безпеці.

Працівники ТЦК спростували інформацію про втечу кількох мобілізованих. Військкоми повідомили, що чоловіки спершу вистрибнули з кабіни, бо були у "стресовому стані". За кілька хвилин вони отямились та повернули назад, щоб надати потерпілим першу допомогу, наголосила пресслужба установи.

Ще одне спростування стосується припущень про те, що мобілізовані начебто утримувались у кайданках. Військкоми запевнили, що ніколи так не роблять.

"Інформація щодо перебування мобілізованих громадян у кайданках є фейковою, засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують", — ідеться у дописі Київського військкомату.

ДТП з ТЦК - коментар Київського міського військкомату Фото: Скриншот

На сторінці Facebook Патрульної поліції міста Києва не інформували про ДТП, яке сталось з мікроатобусом столичного військкомату.

ДТП з ТЦК — деталі подій у Києві

Столичний військкомат відреагував на повідомлення у соцмережах, у яких описувались певні деталі ДТП у центрі Києва. О 21:36 13 травня у Telegram-каналі "Київ оперативний" повідомили про аварію на вулиці Бажана у бік траси на Бориспіль (біля Осокорків). На відео з місця подій бачимо 6-7 спецавто — машин швидкої допомоги та патрульної поліції. У кадр потрапив білий мікроавтобус, який стояв впоперек тротуару. Двері кабіни були відчинені, при цьому навколо — кілька людей у цивільному одязі.

Зранку 14 травня "Київ оперативний" оновив інформацію. Адміністратори каналу написали, що мікроавтобус перевозив мобілізованих. Також вказано, що після ДТП з авто начебто вистрибнули двоє мобілізованих у кайданках. Один з них за кілька хвилин повернувся, а інший, ймовірно, "сів у "Газель" та утік". Тим часом на місці аварії залишилось троє працівників ТЦК, які постраждали від інциденту, ідеться у дописі. У каналі не вказали, з якого джерела адміністратори отримали інформацію про людей у кайданках.

Зазначимо, 11 травня у мережі з'явились відео з Харкова, на якому фігурували працівники ТЦК та невідомий цивільний. На 30-секундному записі зафіксовано, як військовий двічі ударив чоловіка у живіт. На подію відреагували у Харківському ТЦК, пояснивши, що чоловік опирався під час перевірки документів.

Нагадуємо, 14 травня Національна поліція повідомила про відкриття справи про "хуліганство" щодо працівника ТЦК, який бив людину у Харкові.