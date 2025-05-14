В Киеве произошло ДТП с бусом ТЦК, в котором сидели мобилизованные: что говорят военкомы (видео)

Киевский городской территориальный центр комплектования рассказал об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия со служебным микроавтобусом. Военкомы объяснили, что авария произошла по вине мобилизованного, который находился в кабине. На видео из соцсетей видим наклоненный белый "бус", до десятка спецмашин. По одной из версий, граждане в кабине удерживались в наручниках.

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О деталях ДТП с бусом ТЦК говорится в заметке на странице Facebook столичного военкомата.

Заявление Киевского ТЦК появилось в сети около 18 часов 14 мая, почти через сутки после появления видео с кадрами аварии. Военкомы подтвердили чрезвычайную ситуацию, которая произошла со служебным автомобилем. Указано, что автомобиль ехал в сборный пункт и перевозил мобилизованных. В какой-то момент один из них дернул руль и произошла авария, говорится в заметке военкомата. В результате ДТП ранены работники ТЦК: они в больнице, а их жизнь в безопасности.

Работники ТЦК опровергли информацию о побеге нескольких мобилизованных. Военкомы сообщили, что мужчины сначала выпрыгнули из кабины, потому что были в "стрессовом состоянии". Через несколько минут они пришли в себя и вернулись обратно, чтобы оказать пострадавшим первую помощь, отметила пресс-служба учреждения.

Еще одно опровержение касается предположений о том, что мобилизованные якобы содержались в наручниках. Военкомы заверили, что никогда так не делают.

"Информация о пребывании мобилизованных граждан в наручниках является фейковой, средств сдерживания и ограничения военнослужащие ТЦК и СП не используют", — говорится в заметке Киевского военкомата.

ДТП с ТЦК — комментарий Киевского городского военкомата Фото: Скриншот

На странице Facebook Патрульной полиции города Киева не информировали о ДТП, которое произошло с микроатобусом столичного военкомата.

ДТП с ТЦК — детали событий в Киеве

Столичный военкомат отреагировал на сообщения в соцсетях, в которых описывались определенные детали ДТП в центре Киева. В 21:36 13 мая в Telegram-канале "Киев оперативный" сообщили об аварии на улице Бажана в сторону трассы на Борисполь (возле Осокорков). На видео с места событий видим 6-7 спецавто — машин скорой помощи и патрульной полиции. В кадр попал белый микроавтобус, который стоял поперек тротуара. Двери кабины были открыты, при этом вокруг — несколько человек в гражданской одежде.

Утром 14 мая "Киев оперативный" обновил информацию. Администраторы канала написали, что микроавтобус перевозил мобилизованных. Также указано, что после ДТП из авто якобы выпрыгнули двое мобилизованных в наручниках. Один из них через несколько минут вернулся, а другой, вероятно, "сел в "Газель" и убежал". Между тем на месте аварии осталось трое работников ТЦК, которые пострадали от инцидента, говорится в сообщении. В канале не указали, из какого источника администраторы получили информацию о людях в наручниках.

Отметим, 11 мая в сети появились видео из Харькова, на котором фигурировали работники ТЦК и неизвестный гражданский. На 30-секундной записи зафиксировано, как военный дважды ударил мужчину в живот. На событие отреагировали в Харьковском ТЦК, объяснив, что мужчина сопротивлялся во время проверки документов.

Напоминаем, 14 мая Национальная полиция сообщила об открытии дела о "хулиганстве" в отношении работника ТЦК, который бил человека в Харькове.