"Забитая лопатка и травмы шеи": жительница Светловодска обвинила ТЦК в избиении ее отца (видео)

Жительница Светловодска Кировоградской области в соцсетях пожаловалась на силовую мобилизацию ее отца. По ее словам, сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки избили мужчину и пытались посадить в "бус", несмотря на его непригодность. В ТЦК на момент публикации материала не комментировали инцидент.

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Предоставленные пользователем @itsdaska видео и фото опубликовала 15 мая страница chp_svitlovodsk в Instagram.

На видео можно увидеть, как люди в форме военнослужащих и правоохранителей пытаются поднять с земли мужчину в штатском.

Пользовательница соцсети, которая предоставила материалы, утверждает, что сотрудники территориального центра избили ее отца. По ее словам, утром ей позвонила мать и сказала, что "ТЦК ломает папу", и в трубку были слышны звуки избиения и угрозы убийством.

Причиной, по словам пользовательницы, был отказ сразу предоставить документы на проверку.

"Его скрутили и забросили в багажник белого Duster'а, привезли на заправку Чипо, где стояли два буса ТЦК, переодели авто на гражданские номера — и дальше "на охоту". Когда мы с мамой приехали, отец уже предоставил документы. Мы бросились к бусу — папу держали силой. Его вытаскивали из машины, унижали, обзывали, говорили, что "уже свое отвоевали — теперь его очередь", — рассказала девушка.

Сотрудники ТЦК в Светловодске якобы избили мужчину из-за отказа предоставить документы Фото: Instagram / chp_svitlovodsk Пользовательница Instagram заявила об избиении ее отца сотрудниками ТЦК Фото: Instagram / chp_svitlovodsk

По словам жительницы Светловодска, мужчина непригоден из-за нарушения слуха, а также когда-то имел переломы обеих ног. Девушка утверждает, что после побоев против ее отца было возбуждено дело о нарушении правил воинского учета по ст. 210 КУоАП.

"Мы вызвали полицию, просили отвезти в больницу. ТЦК требовало везти его в военкомат. Только когда отец достал нож и сказал, что порежет себе вены, если его не пустят в больницу — его наконец отпустили. В больнице: ушибленная лопатка, синяки, травма шеи — его душили", — рассказала пользовательница.

Жительница Светловодска рассказала о силовой мобилизации ее отца Фото: скриншот По словам жительницы Светловодска, сотрудники ТЦК нанесли травмы ее отцу Фото: скриншот

Реакция ТЦК на конфликт в Светловодске

В 1-м отделе Александрийского РТЦК и СП города Светловодск и Кировоградском областном ТЦК и СП на момент публикации новости не комментировали видео и обвинения в адрес военных.

Напомним, 14 мая Фокус писал о ДТП с бусом ТЦК в Киеве. Во время аварии в микроавтобусе перевозили мобилизованных.

Также 14 мая в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что военного ТЦК в Харькове, который бил в живот учителя истории, отстранили от работы, а инцидент квалифицировали как "хулиганство".